Una ‘promo’ de turismo tiene pasaje para la FIT, pero solo puede estar 2 horas

Los chicos cumplieron. Hicieron todo lo que les pidieron. Durante meses, los alumnos de la escuela de Potrero de los Funes, que egresan con orientación en Turismo, se prepararon para representar a la institución en el evento más importante del sector: la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), en La Rural, Buenos Aires.

Hicieron trekkings, capacitaciones, horas extras y como proyecto final desarrollaron la página web de la promo, bajo la promesa de que, si terminaban, los llevaban a la FIT.

Hablaron con la concejala a cargo del municipio, Cristina Vallejo, y gestionaron las acreditaciones. Las tienen: para los dos días de feria. El Municipio, según informaron los propios estudiantes, solo pudo pagar 2 boletos.

Y ahí se rompe todo: con 2 boletos y sin alojamiento conseguido, la respuesta que recibieron de un funcionario de apellido Morris es que solo podrán estar dos horas dentro del evento antes de tener que volver. Hacen más de 800 kilómetros, están 2 horas y tienen que volver.

"Los chicos de la ‘promo’ están indignados con la poca ayuda que recibieron, ya que les habían prometido ayuda para hospedarse 2 días. Muy triste la poca ayuda recibida a nuestros chicos que se egresan con orientación en Turismo", contó un padre a este medio.

La situación es más grave porque no es un viaje de egresados común. Para una orientación en Turismo, la FIT es formación profesional. Es donde conocen operadores, destinos, hoteles, donde hacen contactos para su futuro trabajo. Es el corazón de lo que estudiaron 6 años.

Ante la falta de respuesta oficial, los alumnos lanzaron una campaña solidaria:

"¡NUESTROS ESTUDIANTES NECESITAN AYUDA PARA PERMANECER EN LA FIT! Solicitamos urgentemente apoyo con hospedaje". Necesitan alojamiento por 2 noches en CABA para poder quedarse los dos días que dura su acreditación y no tener que volver en el mismo día.

La comunidad de Potrero ya empezó a moverse para conseguirles camas, ya sea a través de hoteles solidarios o familias que puedan alojarlos.

La promesa fue clara: si terminaban la web, los llevaban a la FIT. La web está terminada. Los chicos están listos. Falta que la promesa se cumpla. ¡Con la ilusión de los chicos no se juega! Ellos también merecen vivir esta experiencia.

Quienes puedan dar una mano con alojamiento, pueden comunicarse con la ‘promo’ de la escuela de Potrero de los Funes.