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Desconcierto

Lo buscaban desde el sábado, lo encontraron sin vida

Cristian Daniel García tenía 34 años y era buscado desde el sábado por su madre. La Fiscalía de turno informó que lo encontraron muerto. Se habría quitado la vida.

Por redacción
| Hace 1 hora

Desde el sábado al mediodía, el norte provincial estaba ocupado en la búsqueda de Cristian Daniel García, un hombre de 34 años que ese día a la mañana había salido de su casa sin decirle a su madre el destino. La búsqueda terminó de la peor manera.

 

 

Un escueto comunicado emitido por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial informó que el hombre “fue hallado sin vida”. Y dice que se “encuentra abocado a establecer las circunstancias y las causas del deceso”.

 

 

Si bien García vivía en la ciudad de San Luis, la búsqueda se centró en Nogolí, donde fue visto por última vez. Muchos vecinos de la zona compartieron el fin de semana en sus estados y en sus redes sociales la búsqueda.

 

 

Aunque se esperan las confirmaciones, la primera información indica que el hombre se habría quitado la vida.

 

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