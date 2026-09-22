Se acerca el juicio contra un hombre que le hundió el cráneo a una trabajadora sexual

Por lo menos hasta que el 30 de octubre comience el juicio oral en su contra, un hombre acusado de hundirle el cráneo a una trabajadora sexual que le reclamaba el pago total de sus servicios permanecerá en la prisión debido a que la justicia no hizo lugar a su pedido de excarcelación.

El imputado es Enzo Alcaraz, un hombre de 33 años que hace aproximadamente un año fue detenido acusado de agredir ferozmente a una mujer que le exigió el cobro por sus servicios sexuales, que había sido acordado en 30 mil pesos y de los que el imputado solo pudo pagar 5 mil, mediante una transferencia. Podría ser condenado a 11 años de cárcel.

El hecho ocurrió el 19 de septiembre del año pasado y comenzó en la esquina de avenida España y Almafuerte, en una zona habitual para los encuentros sexuales pagos. Allí, Alcaraz fue en su camioneta a contratar los servicios de su víctima y acordaron el precio.

Una vez concluida la situación, en la casa del cliente, el hombre le reconoció a la mujer que no tenía dinero para pagarle y le transfirió apenas 5 mil pesos. Comenzó entonces una discusión que se calmó por un momento mientras Enzo llevaba a la mujer de nuevo a la esquina donde se encontraron por primera vez. Eran casi las 5 de la mañana.

Entonces, la mujer volvió a reclamar el pago completo y, enojada, se bajó del auto, pero el agresor la siguió y tomó un objeto contundente con la que la golpeó en el costado izquierdo. Como consecuencia la víctima sufrió un hundimiento de cráneo y una fractura.

Cuando llegó la Policía encontró a la mujer muy sangrante en pedido de auxilio y al agresor en pleno intento de hacer arrancar su camioneta. Fue detenido de inmediato.