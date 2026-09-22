Se acerca el juicio contra un hombre que le hundió el cráneo a una trabajadora sexual
Enzo Alcaraz tiene 33 años y está preso desde hace un año. La discusión comenzó porque solo le pagó a la mujer 5 mil pesos de los 30 mil que habían acordado.
Por lo menos hasta que el 30 de octubre comience el juicio oral en su contra, un hombre acusado de hundirle el cráneo a una trabajadora sexual que le reclamaba el pago total de sus servicios permanecerá en la prisión debido a que la justicia no hizo lugar a su pedido de excarcelación.
El imputado es Enzo Alcaraz, un hombre de 33 años que hace aproximadamente un año fue detenido acusado de agredir ferozmente a una mujer que le exigió el cobro por sus servicios sexuales, que había sido acordado en 30 mil pesos y de los que el imputado solo pudo pagar 5 mil, mediante una transferencia. Podría ser condenado a 11 años de cárcel.
El hecho ocurrió el 19 de septiembre del año pasado y comenzó en la esquina de avenida España y Almafuerte, en una zona habitual para los encuentros sexuales pagos. Allí, Alcaraz fue en su camioneta a contratar los servicios de su víctima y acordaron el precio.
Una vez concluida la situación, en la casa del cliente, el hombre le reconoció a la mujer que no tenía dinero para pagarle y le transfirió apenas 5 mil pesos. Comenzó entonces una discusión que se calmó por un momento mientras Enzo llevaba a la mujer de nuevo a la esquina donde se encontraron por primera vez. Eran casi las 5 de la mañana.
Entonces, la mujer volvió a reclamar el pago completo y, enojada, se bajó del auto, pero el agresor la siguió y tomó un objeto contundente con la que la golpeó en el costado izquierdo. Como consecuencia la víctima sufrió un hundimiento de cráneo y una fractura.
Cuando llegó la Policía encontró a la mujer muy sangrante en pedido de auxilio y al agresor en pleno intento de hacer arrancar su camioneta. Fue detenido de inmediato.
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