Gustavo Albornoz: “Yo no investigo”

En una comunicación telefónica con El Diario de la República, el funcionario sostuvo de manera cortante que la función investigativa no está bajo su órbita. “Yo no investigo, lo hace la Policía”, respondió antes de excusarse en una supuesta reunión que, según dijo, mantenía en ese momento.

Albornoz añadió que lo único que informó a sus superiores —entre ellos la ministra de Seguridad, Nancy Sosa— fue “el desarrollo de la acción” desplegada por el área a su cargo.

El contenido de ese informe adquiere relevancia frente a las críticas que generó el operativo, particularmente por el horario en que se montó, la cantidad de dotaciones y el despliegue dispuesto para enfrentar el fuego.

Sin embargo, cuando se le solicitó acceder al documento, Albornoz derivó el pedido a Pablo Juárez, director de Comunicación Institucional del Ministerio de Seguridad. Así, el acceso a una información de interés público quedó sujeto a la respuesta del área de comunicación de la propia cartera.