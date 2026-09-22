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La Punta

Fuerte accidente en el taller municipal: operario grave tras explosión

Un trabajador de 30 años se encuentra en terapia intensiva con severas quemaduras. Denuncian falta de elementos de seguridad e intentos de ocultamiento.

Por redacción
| Hace 3 horas
La Municipalidad, envuelta en un escándalo indignante.

Un grave accidente laboral se registró este martes en el taller municipal de la La Punta. El operario afectado es Leonel Orozco, de 30 años, quien se encontraba realizando tareas de reparación en una máquina desmalezadora.  

 

 

Según pudo saberse, Orozco manipulaba un bidón con nafta cuando, al poner en marcha el equipo, se produjo un chispazo que provocó que el combustible se incendiara de forma inmediata, alcanzando las llamas sus prendas de vestir.  

 

 

Lo más alarmante del caso es que, al momento del hecho, el joven no contaba con la indumentaria de seguridad correspondiente. Vestía una campera y un pantalón de nylon, careciendo de la ropa reglamentaria de grafa y del calzado de seguridad. Producto de las llamas, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, la cabeza y el pecho.  

 

 

Tras el impacto, el trabajador fue trasladado de urgencia y actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central Ramón Carrillo, en la ciudad de San Luis. Su estado es delicado y en las próximas horas será sometido a intervenciones quirúrgicas.  

 

 

En paralelo a la extrema preocupación por su salud, fuentes allegadas a los compañeros de trabajo señalaron que el intendente, Luciano Ayala, habría indicado a los presentes que no informaran sobre lo ocurrido. Asimismo, trascendió que se habría ordenado limpiar el taller y trasladar matafuegos desde otras dependencias para colocarlos de apuro en el lugar.  

 

 

Si bien esta grave acusación deberá ser esclarecida por las vías oficiales, el episodio desnuda un trasfondo alarmante y abre un interrogante urgente sobre las condiciones de precariedad, higiene y seguridad en las que se desempeñan los empleados municipales.  

 

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