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Lucas Villegas, la segunda medalla puntana en los Suramericanos

El villamercedino fue parte de la posta 4x100 mixta y se quedó con el bronce. Ponderó el hecho de que todos los integrantes del equipo sean del interior del país.

Por redacción
| Hace 4 horas

De la mano y las piernas veloces de Lucas Villegas llegó la segunda medalla para un atleta puntano en los Suramericanos de Santa Fe. El velocista villamercedino ganó la medalla de plata en la prueba de posta de 4x 100 mixto y sumó un nuevo logro a su exitosa trayectoria.

 

 

Con solo 21 años, Lucas integró el equipo con María Lamboglia, Guillermina Cossio y Tomás Mondino. Pese a que al finalizar la carrera hubo desconcierto porque la calificación oficial ponía al combinado nacional en el cuarto puesto, fue notorio que el cuarteto quedó en el segundo puesto del podio, con un tiempo de 42 segundos y 22 décimas.

 

 

El ganador de la prueba fue el cuarteto venezolano y en el tercer puesto quedó Colombia. En declaraciones posteriores, Villegas ponderó el hecho de que todos los atletas del equipo sean del interior del país. Además de él, la posta contuvo una salteña y dos santafesinas.

 

 

 

La medalla para Lucas se suma a la que consiguió el domingo Tomás Moyano, en ciclismo. Además, el atleta villamercedino correrá en el transcurso de la jornada la clasificación de los 100 metros llanos, su especialidad. Su hermano Tomás será parte de la otra serie.

 

 

 

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