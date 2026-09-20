"Puly" Villegas inició con un triunfo la búsqueda de una nueva medalla

En busca de un nuevo logro para su enorme palmares, Alfredo Villegas comenzó en Santa Fe su participación en los Juegos Suramericanos con una contundente victoria. Junto a su compañero Facundo Anndrésen le ganaron a la dupla uruguaya por 2 a 0.

La formidable dupla nacional no encontró oposición en los uruguayos Manuel Pelua y Santiago Varela a quienes vencieron 15 a 5 y 15 a 6 en el primer partido de la disciplina Paleta de goma trinquete para hombres.

“Puly” fue el segundo puntano en salir a la compentencia en los Suramericanos tras la presentación de Camila Schaffer en gimnasia rítmica, quien participó viernes y sábado.

El pelotari puntano tendrá actividad de corrido hasta el jueves, cuando se entreguen las medallas. El lunes jugará ante Perú y el miércoles ante Chile, antes de los partidos definitorios.