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Suramericanos

"Puly" Villegas inició con un triunfo la búsqueda de una nueva medalla

Junto a su compañero de equipo venció 2 a 0 a Uruguay. Fue un triunfo fácil para comenzar su camino dorado. Vuelve a jugar el lunes.

Por redacción
| Hace 3 horas

En busca de un nuevo logro para su enorme palmares, Alfredo Villegas comenzó en Santa Fe su participación en los Juegos Suramericanos con una contundente victoria. Junto a su compañero Facundo Anndrésen le ganaron a la dupla uruguaya por 2 a 0.

 

 

La formidable dupla nacional no encontró oposición en los uruguayos Manuel Pelua y Santiago Varela a quienes vencieron 15 a 5 y 15 a 6 en el primer partido de la disciplina Paleta de goma trinquete para hombres.

 

 

“Puly” fue el segundo puntano en salir a la compentencia en los Suramericanos tras la presentación de Camila Schaffer en gimnasia rítmica, quien participó viernes y sábado.

 

 

El pelotari puntano tendrá actividad de corrido hasta el jueves, cuando se entreguen las medallas. El lunes jugará ante Perú y el miércoles ante Chile, antes de los partidos definitorios.

 

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