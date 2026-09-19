San Luis FC se aferró a la punta del Clausura 2026
Derrotó 2 a 0 al elenco del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y quedó como único líder con 21 puntos El escolta es Banfield con 18 unidades.
San Luis FC logró un importantísimo triunfo de local (Villa Deportiva) ante el representativo del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y se ubicó como único puntero del torneo Clausura 2026, a seis fechas del final.
Producto de un buen trabajo en todas las líneas y en el juego colectivo, el equipo puntano cosechó una nueva victoria (siete en nueve partidos) y se encaminó a dar batalla para quedarse con el campeonato.
A los 30’ del primer tiempo Victoria Vásquez abrió el marcador con una estupenda definición y a los 35’ del complemento, María Miranda cerró el marcador.
El primer tiempo cerró con una merecida y mínima ventaja de San Luis FC. A los 30’, Victoria Vásquez producto de una buena corrida superó a la última línea de la “Tele” y con contundencia batió la resistencia de Yohana Montañez.
Minutos, antes, la goleadora de la temporada y Dubrá habían inquietado la valla de la “Tele”, que también había generado, pero siempre estuvo atenta la venezolana Micheel Rengifo.
En el segundo tiempo, la “Tele” agotó todos los recursos y cambios en busca de equilibrar el marcador, pero sin desesperarse y con solides San Luis FC supo aguantar y en los tramos finales liquidó el encuentro.
Primero tuvo una chance Vásquez y luego, Miranda, aprovechando un error de la última línea de SAT definió con precisión ante la salida de Montañez.
De esta manera volvió a festejar San Luis FC. Extendió su racha ganadora y se adueñó en soledad de la primera posición del torneo con 21 puntos, a tres de Banfield que en esta fecha derrotó de visitante a Racing.
Por su parte, la uruguaya Victoria Vásquez, que volvió a convertir, se afianzó como la máxima goleadora del torneo y de la temporada.
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