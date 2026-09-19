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San Luis FC se aferró a la punta del Clausura 2026

Derrotó 2 a 0 al elenco del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y quedó como único líder con 21 puntos El escolta es Banfield con 18 unidades.

Por redacción
| Hace 3 horas

San Luis FC logró un importantísimo triunfo de local (Villa Deportiva) ante el representativo del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y se ubicó como único puntero del torneo Clausura 2026, a seis fechas del final.

 

 

Producto de un buen trabajo en todas las líneas y en el juego colectivo, el equipo puntano cosechó una nueva victoria (siete en nueve partidos) y se encaminó a dar batalla para quedarse con el campeonato.

 

 

A los 30’ del primer tiempo Victoria Vásquez abrió el marcador con una estupenda definición y a los 35’ del complemento, María Miranda cerró el marcador.

 

 

El primer tiempo cerró con una merecida y mínima ventaja de San Luis FC. A los 30’, Victoria Vásquez producto de una buena corrida superó a la última línea de la “Tele” y con contundencia batió la resistencia de Yohana Montañez.

 

 

Minutos, antes, la goleadora de la temporada y Dubrá habían inquietado la valla de la “Tele”, que también había generado, pero siempre estuvo atenta la venezolana Micheel Rengifo.

 

 

En el segundo tiempo, la “Tele” agotó todos los recursos y cambios en busca de equilibrar el marcador, pero sin desesperarse y con solides San Luis FC supo aguantar y en los tramos finales liquidó el encuentro.

 

 

Primero tuvo una chance Vásquez y luego, Miranda, aprovechando un error de la última línea de SAT definió con precisión ante la salida de Montañez.

 

 

De esta manera volvió a festejar San Luis FC. Extendió su racha ganadora y se adueñó en soledad de la primera posición del torneo con 21 puntos, a tres de Banfield que en esta fecha derrotó de visitante a Racing.

 

 

Por su parte, la uruguaya Victoria Vásquez, que volvió a convertir, se afianzó como la máxima goleadora del torneo y de la temporada.

 

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