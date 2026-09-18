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Una gimnasta y un ciclista abrieron el fuego puntano en los Suramericanos

Camila Schaffer fue parte de la selección argentina de Gimnasia rítmica, que tuvo su primera performance en la arena santafesina. Mañana completa su participación. Tomás Moyano no pudo terminar la carrera en la ruta. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El primer atleta puntano que salió a la competencia en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe fue el ciclista Tomás Moyano, quien no pudo terminar la carrera de ruta masculina que se desarrolló el viernes al mediodía.

 

 

 

El pedalista puntano largó con el dorsal 7 y tras una buena temporada esperaba repetir los resultados, pero el exigente circuito le jugó una mala pasada. La competencia fue ganada por el uruguayo Guillermo Silva, quien obtuvo la medalla de oro, seguido del venezolano Francisco Peñuela. El tercer puesto fue para el argentino Tomás Contte.

 

 

 

Por la tarde, fue el turno de Camila Schaffer, integrante del equipo nacional de

 

Gimnasia Rítmica.

 

 

 

La puntana participó de la competencia 5 pelotas junto a Lara Agostina Aimeri, Pilar Cattaneo, Mileha López Lescano y Franca Miravet Piva, bajo la conducción de Lissete Martínez y Daniela Pensa.

 

 

En la ronda clasificatoria las argentinas quedaron en el sexto lugar, solo delante de Perú y acumularon 18.750 puntos. Las ganadoras de la clasificación fueron las brasileñas, seguidas por las colombias y las gimnastas chilenas.

 

 

Camila volverá a participar mañana también en el equipo nacional pero en 3 aros y dos mazas, a partir de las 16:10. Esa perfomance se sumará a la del viernes para completar el podio y la clasificación final de los equipos.

 

 

 

 

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