Las preseas logradas por Argentina y posición en el medallero

La delegación argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró la quinta jornada de competencia con un total 101 medallas, producto de 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce.

De esta manera, el conjunto nacional se ubica segundo en el medallero general, solo por detrás de Brasil.

Este jueves 17 de septiembre, la delegación argentina cosechó dos medallas de oro en distintas categorías. En primer lugar, Santiago Menín y Rodrigo Enriquez se quedaron con la dorada con el equipo doble masculino de remo, peso ligero.

Por otro lado, Fernanda Russo volvió a quedar en primer lugar en la prueba de 10m rifle de aire y consiguió el tricampeonato en los Juegos Suramericanos.

En cuanto a las medallas de plata, en la jornada del 17 se de septiembre se consiguieron un total de cinco. En primer lugar lo hizo el equipo femenino de cuatro remos largos sin timonel. Lo mismo obtuvo el equipo masculino en la misma disciplina, en ocho remos largos con timonel.

En ciclismo BMX Racing, Gonzalo Molina conquistó la presea plateada. En tanto, Lucas Hecker obtuvo el segundo lugar en bochas volo individual. Por último, el equipo femenino de pentatlón moderno, obtuvo la última medalla de plata.

En cuanto a los bronces, se sumaron un total de seis. En remo, el equipo doble masculino la obtuvo en remos largos sin timonel. En esgrima espada, lo hizo el equipo femenino. Por su parte, la boxeadora Delfina Aranciba obtuvo el bronce en 57 kg.

Y la última medalla de bronce también fue en boxeo pero masculino. En esa disciplina, Mateo Tavarone se impuso en categoría 70 kg.

Así fueron los oros del 16 de septiembre

En Sup masculino, Santino Basaldella volvió a imponerse, tras una jornada previa en la que también había conseguido el oro.

Por otro lado, en Pentatlón moderno femenino, la ganadora de la presea dorada fue Catalina Serio, de apenas 16 años. A su vez, en sup femenino, Juliette Duhaime volvió a ganar otro oro.

Más tarde, Mara Kucharski se consagró en tiro deportivo femenino. En esgrima sable, el equipo masculino también consiguió el primer lugar en el podio.

La últimas dos medallas vinieron por parte de Julieta Lucas, en gimnasia artística suelo; y por parte del equipo masculino en Esports Valorant.

Así fueron los oros del 15 de septiembre

El primero fue de Mateo Kalejman en ciclismo ruta contrarreloj individual. A su vez, Juliette Duhaime obtuvo la presea dorada en sup sprint femenino. En la versión masculina del sup sprint, se consagró Santino Basadella.

En patinaje artístico libre, el ganador fue Juan Segundo Rodríguez, y en tiro rifle de aire los medallistas fueron el equipo mixto integrado por Fernanda Russo y Julián Gutiérrez. Benjamín Gader ganó el séptimo oro, en patinaje velocidad.

En gimnasia artística salto, Emilia Acosta ganó la medalla mientras que en gimnasia artística barras asimétricas fue Julieta Lucas.

La deportista destacada de la jornada, en tanto, fue Malena Santillán en natación, donde rompió el récord del campeonato en 200 metros de espalda marcando un tiempo de 2:10.99. Y también en natación volvió a ganar Macarena Ceballos, esta vez en los 50 metros pecho.

Así comenzó el camino argentino en los Juegos Suramericanos

El primer oro argentino llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual masculino tras vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12. Además, Juan Bacha completó el podio y obtuvo la medalla de bronce.

En natación, Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, mientras que Cecilia Dieleke compartió el primer puesto en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con un registro de 28.38 segundos. Andrea Berrino fue bronce en esa prueba.

La natación aportó además varias preseas para la delegación argentina. Martina Barbeito consiguió la medalla de plata en los 100 metros pecho, mientras que los equipos femenino y masculino de 4x200 metros estilo libre terminaron terceros. El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, y el masculino por Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

A su vez, Lucas Alba ganó el bronce en los 800 metros libres y también lo consiguió el equipo masculino de gimnasia artística.

Otra de las medallas argentinas llegó en aguas abiertas, donde Romina Imwinkelried consiguió el bronce en los 10 kilómetros.

Medallero de Argentina en los Juegos Suramericanos 2026:

Medallas de oro (31): Gimnasia artística (femenino 4), Patinaje artístico (masculino libre 1), Ciclismo de montaña (masculino cross-country 1), Ciclismo de ruta (masculino contrarreloj 1), Esports (EA Sports femenino 1), patinaje en velocidad (masculino 1), Esgrima (Foil maculino 1, Épée femenino 1 y sable masculino 1), Disparo (Rifle de aire mixto1), Stand Up Paddle (Sprint masculino y femenino 4) y Natación (7: 100 metros espalda femenino, 200mts espalda femenino, 50mts espalda femenino, 200mts pecho femenino, 100mts pecho femenino, 50mts pecho femenino y 4x100mts femenino); pentatlón moderno (femenino 1); tiro deportivo (femenino 1); Esgrima sable (equipo masculino 1); Gimnasia Artística Suelo (femenino 1); Esports Valorant (equipo masculino 1); equipo doble masculino de remo, peso ligero; prueba de 10m rifle de aire (femenino).

Medallas de plata (28): Gimnasia artística (2); Patinaje artístico (3); Bochas (1); Ciclismo BMX (1); Esports (1); Esgrima (2); Pentatlón moderno (1); Remo (3); Tiro (1); Patinaje velocidad (2); SUP (2); Natación (8); Pesas (1).

Medallas de bronce (42): Gimnasia artística (5); Patinaje Artístico (2); Bochas (3); Boxeo (5); Ciclismo BMX estilo libre (1); Ciclismo en ruta (1); Equitación (1); Esports (1); Esgrima (3); Nado Aguas Abiertas (1); Remo (32; Tiro (1); Patinaje velocidad (1); SUP (2); Natación (13); Triatlón (1).