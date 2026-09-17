Poggi y su estrecho contacto con el empresario condenado por "La Fábrica del Terror"

Larrosa fue condenado en Chile. En la provincia se lo recibe con beneplácito. Foto: Municipalidad de Naschel/TVNREDOHIGGINS.

La agenda oficial del gobernador Claudio Poggi volvió a quedar en el centro de la polémica tras trascender su estrecho contacto con el empresario Hugo Larrosa, un nombre que arrastra un oscuro prontuario judicial y que supo conmover a la opinión pública tras ser expuesto en el recordado informe periodístico La Fábrica del Terror, emitido por la televisión chilena.

Larrosa fue condenado en Chile a siete años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual reiterado contra un trabajador, un fallo que fue ratificado por la Justicia de ese país y que a comienzos de 2026 sumó la confirmación de la Corte Suprema ordenando una indemnización superior a los 102 millones de pesos.

El historial del empresario había salido a la luz en aquel resonante reportaje de investigación que documentó múltiples agresiones físicas y vejámenes extremos a los que sometía a sus empleados —incluyendo golpes con sacos de 50 kilos, patadas, azotes, correazos y obligarlos a desnudarse—.

Además, registros históricos recuerdan que el empresario formó parte de la Policía Federal durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y que ya había sido detenido en 2018 por denuncias de índole similar.

Pese a semejantes antecedentes y al repudio social que arrastra su figura, meses atrás Larrosa recibió al mandatario provincial en su planta radicada en la localidad de Naschel. Este encuentro se da en un contexto donde el municipio local concretó previamente la venta del predio del polideportivo municipal a la firma Agro Naschel para la instalación de una futura planta aceitera, según informó en su momento la intendenta Valeria Kuhn.

Que un mandatario provincial estreche lazos y visite en su establecimiento a un empresario con una condena firme por gravísimos delitos contra los derechos humanos y laborales expone, como mínimo, una preocupante falta de criterio y sensibilidad institucional a la hora de elegir con quién sacarse la foto y a qué sectores darles aval político en la provincia.