Caja infinita: la UPrO gasta $25 millones en una exposición

La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) de Villa Mercedes se convirtió nuevamente en el centro de la polémica tras confirmarse la contratación de la referente Patricia Jebsen para una charla magistral sobre liderazgo, transformación digital y futuro del trabajo, programada para el 23 de septiembre en una jornada de dedicación exclusiva.

Hasta ahí la iniciativa suena a una propuesta estrictamente académica; sin embargo, el verdadero problema estalla al revisar los números. La llegada de la exposición cuesta nada más ni nada menos que $25 millones, un monto cubierto a través de la Fundación UPrO con el aval del rector Rudy Cámera, un funcionario que siempre sabe cómo caer bien parado.

Este gasto desmedido generó una profunda indignación en la comunidad local, que no cuestiona el valor de la capacitación en sí, sino el escandaloso despilfarro de recursos públicos.

Claudio Poggi y su incansable deseo de figurar en los medios. Millones destinados para los anuncios publicitarios.

La indignación social se acrecienta al comprobar que, mientras sectores tan sensibles como la salud, la seguridad y la educación pública se encuentran absolutamente vaciados y asfixiados, el gobierno provincial destina fondos impensados a cuestiones que carecen de impacto o repercusión real en el bienestar de la gente.

Esta lógica de caja infinita va de la mano con el increíble volumen de recursos absorbidos por anuncios publicitarios y contenidos patrocinados tanto en medios provinciales como nacionales, donde el diario Clarín se consolida como el espacio favorito para la pauta oficial del poggismo.

A ello se suma el abultado gasto que demanda la impulsada reforma constitucional, un capricho político que costará a los ciudadanos la abultada suma de $3.604 millones.

El que tiene la billetera la maneja como quiere, bajo el exclusivo criterio de la actual gestión. No importa que el pueblo sufra los embates del egoísmo cotidiano: una vez más, queda en evidencia que gobiernan desde el escritorio, alejados de las verdaderas urgencias de la calle.