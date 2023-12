UPrO: "Las nuevas autoridades no se presentaron para hacer la transición"

El exrector de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” (UPrO), Joaquín Surroca, manifestó que la falta de transición en la institución se debió a que ninguna de las actuales autoridades quiso establecer contacto para llevarla adelante en tiempo y en forma. Ante esto, aseguró que tuvieron que presentar toda la documentación de todas las sedes en una escribanía para que se las comuniquen. Además, señaló que la casa de estudios se encuentra en orden y que, durante los ocho años en los que estuvo al mando, esta no hizo más que crecer en todos los aspectos.

La aclaración llegó luego de varias declaraciones que se conocieron del actual rector, Rudy Cámera, en algunos medios y redes sociales en las que sostiene que no hubo un traspaso ordenado.

“Nadie se presentó para hacer la denominada transición, en la que se supone que hay una persona que entrega y otra que recibe. Nosotros llegamos al 7 de diciembre sin saber y sin tener una comunicación con las nuevas autoridades; entonces, lo que procedimos a hacer fue entregar doce actas con toda la información necesaria a una escribanía”, sostuvo Surroca en una comunicación telefónica con El Diario, y añadió: “El lunes 11 lo vi al rector por las redes sociales que estaba recorriendo las instalaciones y le envié un mensaje por WhatsApp poniéndome a disposición. Me contestó más tarde y me dijo que iba a ver si ameritaba tener una reunión; después nunca me llamó. Él, como excusa, pretendía que nosotros lo esperáramos, pero el día 9 dejamos de ser funcionarios, ya no podíamos ingresar”.

El ingeniero explicó que en uno de esos documentos se manifiesta que la casa de estudios no tiene recursos afectados correspondientes a 2024, más un balance certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a octubre de 2023. Allí dejaron libro diario, de inventario, todas las órdenes de pago disponibles que hay en la tesorería del Gobierno de la Provincia, el saldo de la cuenta corriente identificada, todos los oficios y embargos en relación a personal de toda la UPrO para que continúen con ciertos descuentos, todas las obligaciones de pago respaldadas por los fondos en la cuenta corriente bancaria, dos tomos con las resoluciones académicas con sus planes de estudio, todas las resoluciones rectorales en doce tomos foliados y enumerados, información del administrador de la aplicación Uprofy, contrato de alquiler con la extensión de la Villa de Merlo, kit de egresados que no fueron retirados en los actos de colación, claves generadas con descripción de servidores y menciona quién es la persona que cuenta con las contraseñas de redes sociales para que puedan solicitárselas. A esta se suman las once actas restantes, una por cada sede, con la nómina de personal de cada una de ellas, más el inventario.

“También se habla de los datos que estaban en la nube y es que, al no haber transición, tuvimos que cancelar la suscripción, de la misma manera que hicimos con los equipos expendedores de agua o lo que tiene que ver con la mantención del parque. De todas maneras, en el servidor de Drive de una institución no hay ninguna documentación sensible. Esto último está en el sistema Tramix: allí está cada expediente y cada movimiento de la UPrO o de cualquier entidad del Gobierno, en el que queda todo registrado y resguardado”, explicó.

Surroca, además, contó que la universidad tiene auditorías trimestrales del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia, en donde se puede constatar que nunca hubo ningún problema durante su mandato.

“Yo entiendo que este es un tema político, en el que hay una bajada de línea de que ‘los que se fueron se robaron todo y no dejaron nada’. Lo que pasa es que la vara en la UPrO ha quedado muy alta y el que viene va a intentar bajarla para que no se note su desempeño, para que no haya comparaciones”, dijo el exrector, y agregó: “Nosotros tuvimos toda la buena voluntad. Les deseamos que tengan éxito y que hagan crecer la universidad más todavía".