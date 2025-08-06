Tiene parálisis cerebral infantil y necesita un andador para aprender a caminar

Elian, con el apoyo de su mamá y su papá, lucha por una calidad de vida digna. Foto: captura.

Tan solo el que tiene un hijo con problemas de salud, sabe lo desesperante que es vivir ese problema, especialmente cuando los recursos económicos están al límite. Muchas veces, las soluciones o paliativos frente a un drama sanitario existen, pero son inalcanzables. Elian Aguilar, un pequeño de 3 años de Villa Mercedes, necesita un andador para aprender a caminar, pero cuesta unos $14 millones de pesos, una cifra "imposible". Piden ayuda para recaudar los fondos necesarios para mejorar la calidad de vida del niño.



"Mi hijo tiene una discapacidad: parálisis cerebral infantil. Estamos pidiendo un andador multifuncional para lograr que aprenda a caminar. Él tiene la parte motora afectada y necesitamos ese andador lo más urgente posible porque está en la edad justa para aprender rápido", contó su papá, Franco Aguilar, quien grabó un video junto a Marilina Castro, en el que contó la difícil situación. El material fue difundido por Pappo Balagué.



De acuerdo a lo que describió, han agotado todas las instancias. Recurrieron a la Secretaría de Discapacidad en la provincia y también a área correspondiente nacional, pero la única respuesta que tienen es que "es un presupuesto muy alto". En ese sentido, la Fundación Pappo Balagué se sumó a la campaña y "está autorizada" por la familia para buscar todas las soluciones posibles.



"Es increíble que se regalen bicicletas y no se contemple un gasto tan importante para el desarrollo de esta criatura", repudiaron desde la Fundación en redes sociales y compartieron el alias para la gente que quiera colaborar: Cair.09 (a nombre de Franco Cristopher Aguilar).



La familia también está dispuesta a conseguir algún andador usado, pero piden la posibilidad de facilidad de pago porque no cuentan con fondos suficientes. Requirieron que el video se viralice y llegue a "lo más alto políticamente", es decir, que lo vean aquellos que podrían dar una respuesta con celeridad.



Los jóvenes no tienen mutual y atraviesan una situación económica compleja. De ahí que piden ayuda a quienes puedan y deseen colaborar.

"Quiero agradecer, porque cada granito de arena que pongan logrará que pueda caminar y tenga el día de mañana su andador", dijo entre lágrimas la mamá de Elian.



"Estamos agotados, es desesperante no conseguir algo para un hijo y no tener el presupuesto necesario. Señor Poggi, señor intendente de Villa Mercedes, varios funcionarios me conocen, he hablado con muchos. Quisiéramos que para el Día del Niño pueda tener su andador, correr con los chicos, con sus primos, con sus amigos", concluyó el papá del pequeño.

