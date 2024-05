El drama de un niño: tiene parálisis cerebral y el Estado lo abandonó

Cada vez son más los casos de personas desamparadas por el sistema público de salud. Uno de ellos es el de Urías Juárez, un niño de Villa Mercedes con parálisis cerebral de nacimiento a quien le suspendieron la entrega de un suplemento alimenticio indispensable para su vida. La abuela del chico, Carmen Aguilera, busca la ayuda de la comunidad, ofrece su trabajo en tareas del hogar y limpieza a cambio de las vitaminas o que alguien pueda colaborar para conseguirlo. Pueden contactarla al 2657 666083.

Carmen mencionó que hasta noviembre del año pasado se lo entregaban en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" y que, luego, tuvieron que buscar otro que pudieran pagar de manera privada. "El alternativo que conseguimos en el mercado se llama PediaSure; es como el Ensure de los grandes, pero pediátrico. Lo he vuelto a pedir, pero ahora ya hay un cartel que dice que no hay, que no saben cuándo habrá y que los únicos que tienen son para el internado. Es una burla porque no hay tantos niños internados que lo necesiten, esto es solo para casos especiales", contó.

Tenemos $40.000 en las cosas semanales de mi nieto. Queremos que el Gobierno tome cartas en el asunto (Carmen Aguilera -abuela de Urías)

El tarro de cuatrocientos gramos que necesita Urías para poder tener una nutrición saludable cuesta $25.000. Para que uno le dure una quincena, su familia se lo raciona; algunos días le dan las dos mamaderas que precisa y otras veces, solo una.

"Todo lo que él come es natural y procesado, para evitar que se broncoaspire, ya que no sostiene su cabecita. Como hay alimentos que no puede ingerir es que se le da este suplemento, ya que por su patología siempre está en niveles de desnutrición. Por toda la alimentación y preocupación que ponemos ha estado bien, dentro de los límites", dijo la abuela.

El niño vive con su familia en el barrio 500 Viviendas y tampoco recibe una pensión por discapacidad. Su padre Javier hace changas y su madre Leila se encarga de sus cuidados.

"Tenemos $40.000 en las cosas semanales de mi nieto; todo sale de nosotros. Queremos que el Gobierno tome cartas en el asunto, no podemos todos los meses estar pidiendo algo que él necesita y que ya no podemos pagar", expresó Aguilera y agregó: "Fui a la Secretaría de la Discapacidad y me dijeron el verso que dicen todos: que no hay insumos, le echan la culpa al gobierno anterior, que tenemos que dejar que se acomoden, y yo creo que hay un orden en las prioridades. En el Hospital, lo mismo: los expedientes duermen, a mi hija no le quisieron hacer los anteojos. Estamos abandonados totalmente en la salud".

La abuela de Urías añadió que la situación de su nieto no es la única y que hay más niños y adultos que precisan este tipo de suplementos alimenticios. "Ojalá él pueda ser la voz de muchos que están necesitando esto, que el Gobierno se ponga la mano en el corazón y lo vuelva a dar, porque es algo realmente importante", afirmó.

"Con mi sueldo no llego ni a diez días"

La abuela de Urías, Carmen Aguilera, reflejó la complicada situación que atraviesan ella y sus compañeros trabajadores del Plan de Inclusión Social. Piden que el Gobierno de la Provincia los escuche para obtener un salario digno, ya que actualmente cobran $180.000 por mes.

"Con mi sueldo no llego ni a diez días del mes, tengo que salir a hacer trabajos de limpieza, de otras cosas. Encima, la otra vez nos dijeron que no podíamos hacer otras tareas. ¿Cómo no vamos a poder hacer otro trabajo? Si estamos cobrando una miseria, es imposible que vivamos con eso", argumentó la mujer, quien cumple funciones en el Policlínico Regional de Villa Mercedes.

Aguilera contó que el jueves pasado se manifestaron en el área de Desarrollo Social, que funciona en el predio del Hogar Escuela, pero que por el momento no han recibido ninguna respuesta favorable.

"Siempre nos dicen que los 'negros planeros' no trabajamos y me gustaría que vengan a ver: las mujeres andamos con la pala, con los rastrillos, cumplimos con las seis horas y nos sacan el jugo", dijo la vecina.