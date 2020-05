Crearon un prototipo que estimula a pacientes con parálisis cerebral

Tres estudiantes avanzados de la carrera de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) crearon un dispositivo que emite sonidos para estimular a personas con parálisis cerebral. El proyecto comenzó en 2019 y podría ayudar a los pacientes a tener una mejor interacción con el exterior.

El prototipo es una caja similar a la de zapatos, que en su interior tiene una cámara de profundidad, como la que utiliza la consola de videojuegos Nintendo Wii. Escanea el esqueleto de las personas y produce sonidos cada vez que realiza movimientos.

“El proyecto nace por la música, buscamos otra manera de hacerla y de experimentar con tecnologías nuevas, como realidad virtual, realidad aumentada, cámaras de profundidad y sensores de espacio. Los músicos no estaban aprovechando todas esas herramientas, entonces con unos compañeros pensamos en armar un instrumento. Lo hicimos y lo presentamos en charlas y seminarios”, explicó Lorenzo Tell, uno de los autores del prototipo junto a sus compañeros Gabriel Sosa y María Tolaba.

En uno de esos encuentros se acercó un integrante de un centro de día que asiste a personas con parálisis cerebral y le propuso incorporar el dispositivo con estos pacientes y darle un enfoque desde la musicoterapia. “Me entusiasmó la idea y con los chicos decidimos inscribirlo para patentarlo y ahí empezamos. Hicimos algunas pruebas y las fuimos perfeccionando”, contó.

Asimismo, describió en detalle cómo está compuesto y cuál es su función. “Es una cámara Kinect, que está en una caja cuadrada embebida con una computadora, es decir, con un centro de procesamiento. Esa máquina es la que a través de unas salidas de audio va a un parlante y reproduce los sonidos, que pueden ser de cualquier tipo. Lo que nos aconsejaron fue usar ruidos con los que los chicos estén más familiarizados, como la naturaleza, los pájaros, los perros, en ondas sensoriales y con tonos normales”, sostuvo.

Los pacientes con parálisis cerebral tienen muy poca movilidad. En estas instituciones les hacen practicar muchas tareas de moldeamiento, es decir, de movimientos repetitivos, como levantar un vaso, por ejemplo. “La idea es potenciar esas terapias con el feedback del instrumento sonoro, o sea que el paciente se esté dando cuenta de que realiza la tarea correctamente porque desde el interior recibe un estímulo. Son pacientes bastantes introvertidos, entonces recibir incentivos externos les podría ayudar a reforzar las funciones cerebrales”, agregó el estudiante.

“Probamos con cuatro chicos del Centro de Día Newen. Una de las personas que está en silla de ruedas fue la más difícil porque no detectaba su esqueleto, es la única que puede pararse y con ella queríamos practicar la posición erguida. Después trabajamos con otra que siempre está muy tapada y necesitábamos tomarla del pecho para arriba, por ejemplo. Lo que pudimos comprobar es que al cumplir un movimiento, el dispositivo emite un sonido que sorprende al paciente generando una interacción con el exterior. La idea es que socialicen más y no estén tan retraídos, que reciban estímulos externos a su propias acciones”, dijo Tell.

El estudiante de Bioingeniería concluyó: "Esta es la primera aproximación y funcionó mejor de lo que esperábamos. La idea es hacer un dispositivo nuevo que tenga mayor resolución y que se pueda usar a través de internet, para comercializarlo y que se replique en otras instituciones", reveló.