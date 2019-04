Juntan dinero para comprarle una silla a una nena con parálisis cerebral

Sasha Ludmila Benitez Alanis tiene 8 años y necesita una silla postural, un bipedestador, unas félulas y una cama ortopédica. Su mamá, Soledad Alanis, organiza rifas para reunir los fondos que necesita porque la mutual le cubre una parte del costo. Esta vez sorteará un huevo de chocolate de 34 centímetros y una canasta de Pascuas.

"Esta movida cobró visibilidad gracias al gran corazón de Sirur Maluf, que nadó en Villa Mercedes. Mi hija aún necesita una silla postural, porque si bien nos donaron una, no reunía las características de la que puede usar. Conseguí la cama ortopédica, pero no tengo recursos para buscarla. El colchón me lo manda Sergio Moya, un señor que perdió a su hermano en Córdoba", contó la madre de la niña.

Aún le resta comprar el bipedestador, las félulas cortas y largas. "No sé si la mutual va a poder poner tanto dinero. La silla cuesta 250 mil pesos, las félulas cortas están a 10 mil, las largas a 20 mil; el cuello ortopédico está a 10 mil. Es un camino difícil y angustiante pero de a poquito lo vamos a lograr", aseguró la mujer, que no se queda quieta, porque además de trabajar todos los días, como personal no docente en la escuela normal Mixta, se toma el tiempo para organizar la manera de recaudar el dinero para Ludmila.

Sin ir más lejos durante el primer fin de semana de abril, en el Festival del asador en Nogolí organizó una rifa y recolectó 24.300 pesos y así, de a poco, achica los costos.

"El sorteo será el sábado a la tarde por Lotería Nacional. Me ayudó muchísima gente, estoy tan agradecida con todos los que ayudan y me dan fuerzas", expresó.

El número para participar cuesta $30 y los pueden adquirir comunicándose con la mamá de Ludmila al (0266) 154 003-428. Además Ludmila cuenta con una caja de ahorro en el banco Nación es 011047873004781637715.

