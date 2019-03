Cruzó otro lago para solidarizarse con una nena que tiene parálisis cerebral

Aunque todavía quedan 13 lagos por cruzar, Sirur Maluf, no se acobarda. El domingo, el joven que quedó parapléjico tras un accidente, cuando tenía 23 años, fue por su octavo objetivo: cruzar el embalse del Parque Costanera Río V, de Villa Mercedes. La travesía, esta vez fue por Sasha Ludmila Benitez Alanis, una nena de 8 años que tiene parálisis cerebral y necesita una silla postural, un bipedestador, leche y una cama ortopédica

"El domingo sumamos un punto más. Cada espejo de agua nos enseñó, nos regaló recuerdos y experiencias inolvidables. Esta vez atravesamos el parque por Ludmi, que necesita muchas cosas y su mamá no se las puede comprar. Su sueño es tener una silla más grande ya que la que tiene le queda chica y es prestada", dijo Maluf y agregó que quiere agradecer a todas personas que lo acompañan, pero en especial a sus amigos, su familia, su entrenador, Elías Villegas; a la Secretaría de Deportes, la agrupación Remos Rosas San Luis y al Ministerio de Turismo y Parques.

Durante la travesía por el agua Ludmila y su mamá Soledad alentaban al joven. Estaban contentas y entusiasmadas. "Por el momento no recibimos ayuda de nadie. Mi hija necesita varias cosas porque la silla que está usando es prestada y ya le queda chica", contó la mujer, que tiene otro hijo de 3 años. Soledad trabaja en la Escuela Normal Mixta y fue abandonada por sus padres cuando era pequeña. Actualmente los tres viven con su abuela de 73 años. Alquilan en la zona de la tercera rotonda. "Esta todo muy difícil, mi sueldo de 14 mil pesos apenas me alcanza para vivir, no podría jamás comprar una silla de 150 mil pesos", expresó con tristeza.

Ludmila va cotidianamente al Centro de Día "Ailén" de la ciudad de La Punta. "Aprende a independizarse, dentro de lo posible, y tiene muchos médicos: kinesiólogos, fonoaudiólogos, especialistas en psicomotricidad y hace natación. Ella se siente feliz, la pasan a buscar a las 7:40 y, no es porque soy su mamá, pero tiene una luz inmensa. Le pone ganas y alegría a todo. Aunque esté enferma yo noto que le gusta", aseguró Soledad.

La mujer conoció a Sirur a través de una trabajadora social. Él fue a visitarlas unos días antes de que atravesara el embalse y Ludmila aprovechó para hacerle cariños al joven deportista.

La jornada también sirvió para homenajear a Ana Quiroga, una amiga del equipo, que falleció el viernes anterior a la cruzada solidaria.