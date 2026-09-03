Por medio del obispo, la situación pastoral de San Luis llegó a León XVI

Poco antes de su esperada visita a la Argentina, el Papa León XIV recibió en audiencia privada al obispo de San Luis Gabriel Barba. El encuentro se produjo a las 10:30 de la mañana romana del jueves 3 de septiembre.

León y Gabriel se reunieron en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano, informó el Obispado de San Luis. La audiencia había sido solicitada por monseñor Barba para presentarle a la máxima autoridad de la Iglesia Católica “la realidad pastoral de toda la Diócesis”.





Barba dijo que Su Santidad lo recibió “con mucha tranquilidad” y que lo escuchó con suma atención. “Tuve la oportunidad de hacerle presente la realidad de la Iglesia de San Luis y la realidad del pueblo de San Luis”, dijo monseñor, quien recibió las felicitaciones de su jefe espiritual.





“Me animó a seguir en el camino emprendido y en el cuidado especial de las personas..., en el cuidado de su humanidad”, continuó Barba, quien al finalizar la reunión le pidió al Papa la bendición para todo el pueblo de San Luis y para su persona.

