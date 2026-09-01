“Del suicidio sí se habla”: por qué romper el silencio puede ayudar a prevenir

Existe una creencia extendida según la cual mencionar el suicidio puede incentivar nuevas conductas suicidas. Pero la psicóloga Daniela Gasparini (M.N.:50.200) le dijo a El Diario de le República que esa sentencia no es más que un mito que debe ser desterrado porque el silencio impide reconocer el problema y pedir ayuda. “Hablar del suicidio no provoca más suicidios. Hay que romper con ese tabú”, afirmó.

Gasparini cuestionó que en algunos medios de comunicación y plataformas digitales se evite incluso escribir o pronunciar la palabra. A su entender, ocultarla no protege a las personas en riesgo: vuelve invisible una problemática que necesita ser tratada con seriedad.

La recomendación coincide con los materiales preventivos del Ministerio de Salud de la Nación: hablar del suicidio no incrementa el riesgo y preguntar claramente si una persona tiene ideas de quitarse la vida puede ayudar a detectarlas de manera temprana.

Sin embargo, la especialista aclaró que no alcanza con mencionar el tema. Es necesario hacerlo sin sensacionalismo, sin describir métodos y sin presentar el suicidio como una consecuencia inevitable de un único acontecimiento.

“El suicidio es multicausal”, recordó. Por eso, resulta incorrecto atribuirlo exclusivamente a una separación, una deuda, una situación de acoso o una enfermedad. Generalmente existe una combinación de factores personales, familiares, sociales y económicos.

Gasparini también destacó la responsabilidad de los medios. La cobertura debe preservar la intimidad, evitar detalles innecesarios y ofrecer información sobre los recursos de asistencia disponibles.

En el ámbito familiar, hablar implica escuchar sin juzgar ni minimizar el sufrimiento. Frases como “tenés que poner voluntad” o “la vida es hermosa” pueden aumentar la distancia con alguien que atraviesa una crisis.

“Para esa persona, en ese momento, la vida no es hermosa. Lo que hay que hacer es acompañar, alojar, ganar tiempo y pedir ayuda”, explicó.

Ante una urgencia, se puede llamar gratuitamente al 0800-999-0091, la línea nacional de orientación y apoyo en salud mental, disponible las 24 horas.