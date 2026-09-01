ATE denunció al Municipio de San Luis por la crisis ambiental en el CDF

El punto crítico se registró el 29 de agosto, cuando un camión de Espacios Verdes fue alcanzado por focos de incendio; había quedado atascado en un sector de residuos no compactados.

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis presentó denuncias formales ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a cargo del Dr. Guillermo Marcelino Joaquín Belgrano Rawson, y ante la Dirección de Relaciones Laborales, dirigida por Ivana Balmaceda Amestoy. La medida busca una intervención urgente frente al colapso operativo, de seguridad y ambiental en el Centro de Disposición Final de Residuos (CDF) de la capital.

Las presentaciones, firmadas por el Secretario General de ATE San Luis, Luis Fernando Gatica, advierten sobre la quema ininterrumpida de basura a cielo abierto, la emanación de humos tóxicos y el vuelco masivo de residuos orgánicos sin el debido tratamiento. Esta situación genera olores nauseabundos, reduce la visibilidad en las rutas aledañas y pone en riesgo la salud respiratoria de los vecinos de las zonas residenciales norte y oeste de la ciudad.

Asimismo, el gremio alertó sobre las extremas condiciones de insalubridad e inseguridad a las que está expuesto el personal municipal. Los trabajadores desarrollan sus tareas sin protección respiratoria ni matafuegos reglamentarios en los vehículos. El punto crítico se registró el pasado 29 de agosto, cuando un camión de la Dirección de Espacios Verdes quedó encajado en un sector de residuos no compactados y fue alcanzado por focos de fuego activos dentro del predio.

Ante esta coyuntura, ATE exige el cese inmediato de las quemas, la provisión de elementos de seguridad, la reparación de maquinaria y sanitarios, y la intervención de la Secretaría de Ambiente y del Ministerio de Salud provincial para realizar estudios epidemiológicos y de impacto ambiental. Mientras no se garanticen condiciones dignas y seguras de trabajo, el sindicato ratificó el estado de alerta, asamblea permanente y el ejercicio del derecho a la retención de tareas.