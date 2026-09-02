Gremios destrozan el adelanto de aumento de Poggi: “No recompone el salario”

La decisión del Gobierno provincial de adelantar los incrementos salariales previstos —dos pagos del 5%— generó un fuerte rechazo e indignación en el sector sindical puntano. Los gremios salieron a cruzar con dureza al Ejecutivo y advirtieron que la medida está lejos de solucionar el drama laboral y la pérdida del poder adquisitivo que sufren los trabajadores.

Desde la Intersindical señalaron que, si bien el adelanto se consiguió gracias a la presión y la lucha sostenida de las organizaciones, los porcentajes anunciados son "ínfimos" y no logran recomponer los ingresos frente al costo de vida. En la misma línea, remarcaron que continuarán exigiendo sueldos que superen la canasta básica y el blanqueo definitivo de las cifras no remunerativas.

No pasó desapercibido el trasfondo político del anuncio oficial. Días atrás, el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, había advertido públicamente sobre la indiferencia oficial y lanzado una tajante advertencia ante la falta de canales de diálogo: si el gobernador seguía "mirando para otro lado", irían a buscarlo a las giras institucionales, actos oficiales y recorridas barriales de los viernes en busca de escucha.

"El gobernador está divertido con TikTok, pero nadie se está riendo en la provincia", había disparado Gatica al cuestionar la desconexión del mandatario frente a la crisis económica. Fue tras esa fuerte presión gremial que se concretó el sorpresivo anuncio del adelanto salarial.

Sin embargo, desde los sectores de trabajadores insisten en que el paliativo oficial no cubre las necesidades básicas de las familias.

El mensaje conjunto –publicado a modo de foto en redes- fue firmado por la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), el Sindicato de Personal Químico y Petroquímico San Luis (Siperqyp), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), quienes ratificaron que la lucha organizada continuará hasta obtener respuestas salariales reales.