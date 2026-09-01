Sin recomposición salarial: el adelanto no frena la asfixia de los estatales

Poggi encabeza una gestión sin ideas y sin corazón. Los trabajadores sufren y son totalmente ignorados. Foto: ANSL.

El gobernador, Claudio Poggi, anunció con bombos y platillos el adelanto de la pauta salarial para los empleados públicos y beneficiarios del Plan de Inclusión Social, liquidando en septiembre y octubre las cuotas del 5% que estaban previstas para octubre y noviembre.

Sin embargo, detrás del discurso oficial de "alivio al bolsillo", los trabajadores denuncian un acto de profundo cinismo: sumar un 5% mensual resulta insignificante frente a la estampida inflacionaria y representa una burla a las necesidades urgentes de las familias puntanas.

Un impacto inexistente que desata la indignación en las redes

La noticia del adelanto provocó un repudio inmediato. Los asalariados señalan que el incremento apenas alcanza para compras mínimas, como "cuatro maples de huevo", o un par de kilos de carne que no cambian la realidad cotidiana.

En redes sociales, la reacción no se hizo esperar con términos sarcásticos como "minicuotas Ribeiro", remarcando que se trata de parches temporales. La indignación refleja que el adelantar tramos de miseria no soluciona el problema de fondo: la gente no vive de anuncios y requiere respuestas reales para garantizar el pan en la mesa.

Adelanto no es recomposición: la brecha de la asfixia salarial

El eje del conflicto radica en que mover las fechas de cobro no significa recomponer los ingresos perdidos. Las cifras del deterioro son alarmantes: entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la inflación acumulada a nivel nacional alcanzó el 241,8%, y en la provincia de San Luis llegó al 239,62%.

Frente a este escenario, los aumentos otorgados a los estatales provinciales apenas sumaron un 150,71% en el mismo período, consolidando un drástico desplome del poder adquisitivo y exponiendo la indiferencia de la actual gestión ante el reclamo de recomposición y recategorizaciones en áreas sensibles como la salud.

El contraste con la gestión de Alberto Rodríguez Saá

La crisis actual rememora la política salarial implementada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, donde las recomposiciones buscaban de forma prioritaria amortiguar el impacto inflacionario y resguardar el poder de compra.

Hitos como el incremento histórico de 2017 —que elevó las subas del 38% al 60,7%— o la firma del "Tratado de La Toma" en 2023, garantizaron aportes provinciales a los municipios con el objetivo específico de que ningún trabajador quedara por debajo de la línea de la pobreza.

Hoy, lejos de aquellas medidas distributivas y de protección, la administración pública afronta un esquema de cuotas fijas que profundiza la precarización.

El panorama actual refleja una gestión sin ideas y atrapada en una improvisación tremenda, caracterizada por una absoluta indiferencia ante el sufrimiento de las familias trabajadoras.

Quienes toman las decisiones parecen hacerlo desde la comodidad del escritorio, aislados y sin la más mínima noción de lo que implica subsistir día a día en una provincia donde se han cerrado sistemáticamente las puertas al progreso y a una mirada con verdadera visión de futuro.

Un escenario desgarrador que dista abismalmente de aquellos tiempos en los que las políticas salariales se diseñaban no solo con cerebro y planificación, sino con alma y sensibilidad social.