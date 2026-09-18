La alegría y el orgullo de un atleta mercedino convocado a la selección de Parabádminton

A los 19 años, Mauro Juárez, un paratleta villamercedino, vive su mejor momento deportivo. Refrendará esa clasificación cuando del 27 de noviembre al 2 de diciembre sea parte del Campeonato Sudamericano de Para Badminton que se desarrollará en Asunción del Paraguay, como parte de la selección argentina.

El joven mercedino participará en la categoría SH6 y tiene bien ganado su lugar en el combinado nacional. Fue campeón en etapas del Circuito Nacional de Parabádminton en Dobles Masculino y ganó varias competencias abiertas y torneos fuera de la provincia.

“Hoy, después de tantos años de trabajo y sacrificio, tengo la enorme oportunidad de vestir los colores de mi país”, dijo emocionado el deportista que comenzó a jugar en su Villa Mercedes natal y consideró que su desarrollo se basó en “los entrenamientos, las competencias, los viajes y muchísimo esfuerzo”.

Por eso, ahora Mauro siente que su gran oportunidad está cerca y asegura que será un orgullo llevar el nombre de Villa Mercedes y de toda la provincia en el torneo que se acerca.

“Este logro no es solamente mío. También pertenece a mi familia, entrenadores, compañeros, instituciones, sponsors y a todas las personas que me acompañaron y confiaron en mí durante este camino”, agregó y dijo que recién ahora “comienza el verdadero desafío”.