Hallaron muerto a Benjamín Gutiérrez Villafañe en un descampado e investigan su muerte

Tristán Gutiérrez Villafañe, a quien buscaban desde el miércoles, fue hallado muerto este jueves en un descampado de la zona oeste de la ciudad de San Luis, a pocas cuadras de la casa de su madre.

El hallazgo movilizó a personal policial y especializado, mientras que la fiscal interviniente se hizo presente en el lugar para dirigir las primeras medidas de la investigación.

De acuerdo con la información oficial, los investigadores trabajan para establecer las circunstancias y la causa de la muerte. Entre las líneas que deberán determinarse se encuentra si el fallecimiento se produjo por una autolesión o por otro motivo.

La búsqueda del joven se había iniciado el miércoles. Tras el hallazgo, la zona fue preservada para el trabajo de los peritos y de la fiscalía, que ahora deberá reunir los elementos necesarios para reconstruir qué ocurrió.