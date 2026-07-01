La Punta: así se vive un día de invierno en la ciudad de los vientos

Acá el viento no pide permiso. En La Punta, la “Ciudad de los Vientos”, el invierno se siente en la piel y se escucha en cada esquina. Cuando el sol asoma tímido después de las 9, las ráfagas ya barren las avenidas amplias y levantan remolinos de tierra en los baldíos.



Hoy el termómetro marcó 4 grados, pero la térmica dijo otra cosa. Las camperas inflables, las bufandas y los gorros de lana son uniforme obligatorio. En la Réplica del Cabildo, las banderas flamean sin pausa y el mástil parece a punto de quebrarse. Los árboles jóvenes se inclinan hacia el este, como si el viento les hubiera marcado el rumbo desde que los plantaron.



En la Universidad de La Punta, los estudiantes caminan rápido, cabeza gacha y manos en los bolsillos. Las clases no se suspenden por viento, pero el patio queda vacío. Los pocos que se animan al mate en los bancos terminan persiguiendo las servilletas por la plaza. En los barrios, la ropa tiende a secarse en minutos, aunque más de uno la encontró dos casas más allá.



Los vecinos ya saben: si hay alerta por viento, las puertas se cierran bien y las macetas van adentro. Pero también reconocen que ese mismo viento limpia el aire y regala los cielos más azules de San Luis. En invierno, La Punta es fría, ventosa y hermosa. Es la postal que elige quien decide vivir en la ciudad más joven de la provincia.