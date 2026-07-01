Julio, el mes de las vacaciones, la última feria y los fríos intensos

Con una baja notable en la temperatura, Julio, el séptimo mes del año, comenzó con una luna llena que llamó la atención de los puntanos que se animaron a mirar el cielo en la fresca madrugada del miércoles. Hasta el domingo, los fríos serán muy intensos en la provincia, luego se espera una mejora de las condiciones.

El mes comenzará con una jornada gris y algo ventos que puede tener, además, algunas precipitaciones aisladas principalmente en las regiones norte y centro de la provincia. Incluso se espera que en las zonas serrana caiga algo de nieve. Además, se producirán nieblas y neblinas.

Pero Julio es mucho más que el mes más frío del año. En su desarrollo se cuentan las vacaciones de invierno, que en las escuelas de la provincia comenzarán el lunes 6 por lo que los chicos el viernes tendrán su último día de clases. El calendario escolar señala la fecha de regreso el lunes 20, otra fecha importante en el mes, ya que se celebra el Día del Amigo. Un día antes se jugará la final de la Copa del Mundo.

Los almanaques del mes marcan en rojo solo una jornada como feriado, el jueves 9, Día de la Independencia que este año los docentes y los estudiantes no aprovecharán debido a que está incluido en el receso escolar.

Los empleados judiciales también verán pasar el día no laborable por la Independencia porque la feria lo incluye, aunque en el mundo tribunalicio este corte de mitad de año tendrá mucho de nostalgia, ya que será el último.

Por decisión y presión del gobernador Claudio Poggi, los Tribunales de la provincia no tendrán a partir del año próximo el receso con suspensión de términos y personal reducido en las oficinas judiciales, ni en enero ni en julio.

Bastante menos amargo que esa decisión, el 1 de julio también comienza la Semana de la Dulzura, un emprendimiento comercial que invita a canjear una golosina por un beso, hasta el lunes elo martes 7 de julio.