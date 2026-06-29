Suspendieron otra audiencia clave y denuncian un clima de miedo en la Justicia provincial

La suspensión de una audiencia considerada clave para el avance de una causa contra la Provincia volvió a encender las críticas sobre el funcionamiento de la Justicia puntana. El acto judicial debía realizarse este lunes con la presencia de las partes, el perito y los vecinos involucrados, pero fue cancelado apenas un minuto antes de su inicio y, según denunciaron desde la querella, ni siquiera se fijó una nueva fecha.

Al momento de la suspensión ya se encontraban en el tribunal los tres abogados de la Municipalidad de El Volcán, el ingeniero industrial convocado para brindar explicaciones técnicas, los vecinos y el equipo jurídico que representa a los demandantes. La única ausencia, aseguró, era la de la Fiscalía de Estado.

La querella, llevada adelante por Claudia Díaz Alba, sostuvo que la decisión fue adoptada por la jueza subrogante apenas un minuto antes del horario previsto para la audiencia. También cuestionó que no se haya reprogramado el acto procesal, teniendo en cuenta que la próxima semana comenzará la feria judicial, lo que podría extender aún más los tiempos del expediente.

La audiencia era fundamental porque debía permitir que el ingeniero respondiera los cuestionamientos formulados por la parte actora sobre una pericia incorporada al expediente. A criterio de la querella, esa instancia era indispensable para que la causa pudiera avanzar y su suspensión vuelve a paralizar un proceso que ya acumula demoras.

La abogada también rechazó la explicación brindada para justificar la suspensión. Indicó que la jueza responsabilizó a empleados judiciales y consideró que ese argumento era improcedente, ya que, según afirmó, la audiencia podía desarrollarse con la intervención de la secretaria del juzgado.

La suspensión de la audiencia se produjo en un expediente que busca esclarecer aspectos técnicos de una controversia judicial y, por ahora, permanece sin una nueva fecha para continuar su trámite. Mientras tanto, las declaraciones de Díaz Alba vuelven a poner en debate la independencia con la que, según denuncia la representación de los vecinos, deberían tramitarse las causas en las que el Estado provincial es parte.