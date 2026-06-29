La historia de Nahuel, el puntano que cumplió su sueño de ver un Mundial

Cuando era un niño que jugaba a la pelota en las calles del barrio 123 Viviendas, Nahuel Orozco se juntaba con sus amigos en la esquina de su casa y hablaba sobre lo lindo que sería ver un Mundial. Lo presumían imposible, por la situación económica y porque por entonces el mundo para ellos era su barrio.

En el momento en que el sábado 27 de junio Nahuel entró al ATY&T Stadium de Dallas para ver el 3 a 1 de la selección argentina ante Jordania por el Mundial de la FIFA se acordó de todo eso, de su infancia, de San Luis y de su barrio. Siempre de su barrio. “Le agradecí tanto a Dios por haberme permitido vivir ese momento”, dijo el joven de 27 años que hace 10 se radicó en Sarasota, en Florida.

Por supuesto que la felicidad hubiera sido completa si su familia y sus amigos hubieran estado allí con él y su bandera de Estudiantes y del 123 Viviendas que lleva a todos lados. Pero no todo puede ser perfecto en la vida de un joven que hizo muchos esfuerzos para cumplir sus sueños.

Hincha rabioso de Estudiantes, “a cada partido que puedo llevo la bandera que representa a mi barrio y al club que amo”, dijo Orozco, quien entró bien temprano al estadio para no perderse detalles de la previa.

“Al entrar al estadio se me vino mi infancia a la cabeza”, recordó emocionado el puntano y mencionó a sus amigos, a su esquina.

Para llegar hasta el estadio, Nahuel tuvo que viajar más de 20 horas desde su lugar de residencia hasta Arlington, en Texas, donde se jugó el partido. “Fue una experiencia única en mi vida”, dijo el joven que espera presenciar algún otro partido de la selección en el país donde vive hace una década. Lo hará, por supuesto, con la bandera de su corazón.