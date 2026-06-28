“El gobierno no se pone los pantalones y no ayuda a los empleados públicos de San Luis'"

El diputado provincial Lucas Caymes analizó la compleja situación económica que atraviesan los empleados públicos de la provincia. Apuntó directamente contra el Ejecutivo y afirmó: "El gobierno no se pone los pantalones y no los ayuda".

Caymes, legislador del PJ por el departamento Pringles, detalló que el empleo público hace tres años sigue percibiendo entre 1 millón y 1,2 millones de pesos. Los incrementos van muy por debajo de la inflación que sufre el país, por lo que el valor nominal que perciben es cada vez menor. "Lo que ellos pueden ir a comprar al almacén cada vez es menos. Y para mantener el estilo de vida que necesitan, para mantener el consumo al que están acostumbrados, cada vez se endeudan más", explicó.

"Es tristísimo que una persona que trabaja de manera permanente no tenga capacidad de ahorro", dijo el legislador. Agregó que la deuda que toman es solamente para mantener el costo de vida: alimento, obra social y pago de algunas tasas. Señaló además que los porcentajes de tasas que vienen pagando a nivel nacional y provincial son cada vez menores. "A nivel municipal son muy pocas, pero porque no alcanza".

Tras trabajar con distintos sectores, Caymes observó que los estatales necesitan de manera urgente algún tipo de herramienta para poder desendeudarse, que no afecte el sueldo completo. Planteó que un porcentaje vaya al pago efectivo de la deuda y el resto les permita seguir viviendo. "Porque si no, cada vez toman más deuda y es dificilísimo salir. Son rehenes de un sistema en el cual el gobierno no se pone los pantalones y no los ayuda, y tiene las herramientas para hacerlo", sostuvo.

El diputado citó la Constitución Nacional. Recordó que el artículo 42 establece que el gobierno nacional y el gobierno municipal tienen la potestad de intervenir y beneficiar a los empleados para que no sufran los arrebatos del mercado. "Puede intervenir para que no se vean afectados sus recursos", concluyó.