Acusaron de misógino al ministro Álvarez Pinto y lo denunciaran en la justicia

La Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de los Comechingones (ATTUNCO) repudió este viernes las declaraciones del ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, contra integrantes de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC). El gremio hizo hincapié en la actitud misógina del funcionario al atacar a una trabajadora no docente, Rocío Vaez, por su relación personal con el ex concejal Gastón Fonseca.

En una entrevista en Radio Alternativa, Álvarez Pinto afirmó que la universidad está "absolutamente politizada desde su rectora" para abajo, descalificó a docentes y señaló a una trabajadora por ser pareja de Fonseca.

Para ATTUNCO, la operación es evidente y repudiable. "Un funcionario provincial elige atacar a una trabajadora por sus vínculos familiares o afectivos, como si eso pudiera ser utilizado para desacreditar su tarea, su trayectoria o su pertenencia a una institución pública", expresaron en el comunicado.

Por su parte, Rocío Vaez subió un video en las redes sociales con un detalle de lo sucedido.

El gremio remarcó que la descalificación de una compañera nodocente es inaceptable en cualquier circunstancia. "Mucho más grave resulta cuando proviene de un Ministro de la Provincia, que no habla desde una sobremesa ni desde una tribuna informal, sino desde una posición de poder institucional en un medio masivo de Villa de Merlo y la región", señalaron.

ATTUNCO rechazó de manera categórica que un funcionario use su lugar público para exponer, señalar o disciplinar a una trabajadora. "No vamos a aceptar que las diferencias políticas se tramiten mediante agravios personales, insinuaciones maliciosas o ataques dirigidos contra mujeres de nuestra comunidad universitaria".

“Hay límites que no deben cruzarse”

Rocío Vaez, la trabajadora no docente aludida, respondió públicamente a los dichos del ministro. "Trabajo en la Universidad Nacional de los Comechingones con muchísimo orgullo y desempeño mi trabajo con mucho compromiso, con responsabilidad y con muchísimo profesionalismo. Mi trayectoria, mi formación y mis trabajos hablan por sí solos", afirmó. Consideró especialmente grave que un funcionario público utilice un micrófono para descalificar a personas e instituciones sin aportar pruebas, recurriendo a agravios personales en lugar de discutir con argumentos.

Vaez confirmó que iniciará acciones legales contra Álvarez Pinto. "Por mi honor, por mi familia, por mi equipo de trabajo y por el respeto que merecen las instituciones públicas, voy a realizar acciones legales para que públicamente, así como lo hizo, vuelva a ese medio y pida las disculpas correspondientes hacia mi persona, hacia las autoridades y hacia toda la comunidad universitaria", sostuvo. Aclaró que no busca confrontar sino establecer un límite. "Hay límites que no deben cruzarse. Cuando uno ocupa un cargo público y utiliza esa investidura para descalificar a un trabajador, se deteriora la calidad del debate democrático", dijo.

ATTUNCO exigió al ministro una retractación pública y expresó su solidaridad con la rectora Agustina Rodríguez Saá, con Vaez y con las y los docentes atacados. "La universidad se defiende también cuando una trabajadora es agraviada. La democracia necesita debate, no hostigamiento. Necesita respeto por las instituciones, no operaciones contra quienes las sostienen", cerró el comunicado del gremio en San Luis.