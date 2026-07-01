El descanso final de "Cabezón" en la zona donde más a gusto se sintió

En la misma plaza donde ladró sin freno, donde jugó con cualquiera que se acercara, el cuerpo de Cabezón Canabis Osito descansa eternamente. La fría mañana del miércoles 1 de julio tuvo el gris que merecen los días tristes y las lágrimas que surgieron del cielo acompañaron a una despedida distinta, lejos de los cementerios y las cremaciones, pero con el mismo sabor del adiós.

El último saludo al perro más puntano de todos contó con la presencia de autoridades municipales, algunos amigos del animal y de Gabriela Pedernera, la mujer que lo cuidó hasta último momento. “A él le gustaba estar con la gente”, dijo, visiblemente acongojada.

El espacio verde que está en los frentes del Centro de Atención al Vecino Alberto Domeniconi, sobre la avenida España, será la tumba final de la mascota que supo hacer de la zona su lugar de convivencia. Cerca de los estudiantes universitarios, de los vecinos que asisten al edificio municipal y del incesante ritmo comercial.

“Es el lugar donde pasó sus últimos años”, explicó Pedernera, quien acondicionó su habitación para que Cabezón pasara con ella todas las noches de los últimos meses, cuando su salud comenzó a resquebrajarse. “La internación nunca fue una opción, el Gordito no hubiera pasado un día así”.

A pocos metros de allí, el viernes, Cabezón tendrá otro homenaje posible: Los manyines de Cuyo tocarán en “Pimienta”, el bar que está al frente de la tumba y es muy probable que canten la canción que le hicieron especialmente a la mascota. Una despedida cantada que el animal hubiera disfrutado.

Otro de los homenajes posibles comenzó a circular en las horas posteriores a su muerte en las redes sociales y refiere a la construcción de una estatua de Cabezón, que se erija en esa plaza, como el recuerdo eterno de un personaje que recorrió la ciudad como pocos.