Ataúdes entre la basura: señalan un traslado municipal desde el Cementerio del Rosario

Un contenedor dentro del Cementerio del Rosario, un camión municipal y un ataúd destruido entre residuos del Centro de Disposición Final. Esos son los registros sobre los que se apoya un relevamiento que señala el traslado de cajones funerarios al basural donde trabajan recuperadores informales. El caso abre preguntas sobre los procedimientos del Municipio y el destino de los materiales retirados del cementerio.

Según la reconstrucción aportada, uno de los videos muestra un contenedor con un cajón de madera destruido que es levantado por un camión identificado con el ploteo “La muni más cerca”. Otro registro ubica lo que el relevamiento identifica como el mismo ataúd entre basura domiciliaria, plásticos y cubiertas en el Centro de Disposición Final.

Una tercera imagen muestra a personas que recuperan materiales en ese predio, junto a colchones y bolsas de acopio. La presencia de trabajadores informales en el lugar donde habrían sido descartados los cajones vuelve especialmente necesario esclarecer qué se transportó y bajo qué condiciones.

El material incluye imágenes que, según la descripción aportada, podrían mostrar restos humanos. Esa posibilidad no está confirmada y requiere una evaluación especializada. La presencia de un ataúd entre los residuos no permite, por sí sola, establecer qué contenía.

Por respeto a los difuntos y a sus familias, las imágenes sensibles no serán publicadas. Los archivos originales fueron resguardados para ponerlos a disposición de la Justicia, la Municipalidad y los organismos que los requieran. Esa disponibilidad no implica que ya exista una denuncia judicial o una investigación abierta.

De acuerdo con la información reunida para esta nota, no se había difundido una explicación oficial del Municipio. Queda por aclarar quién dispuso los traslados, qué procedimiento se aplicó y si existen registros que permitan conocer el origen y destino de los materiales. También, si hubo exhumaciones, cómo se notificó a las familias y qué intervención tuvieron las áreas responsables.

A estos interrogantes se suman testimonios de vecinos que refieren intimaciones por vencimientos recibidas un mes antes del relevamiento. También mencionan que a una familia le habrían exigido $700.000 en efectivo para retirar a su ser querido. Esa versión requiere corroboración documental y una respuesta municipal.

El punto central es esclarecer cómo se gestionan los materiales y los restos retirados del cementerio. Las imágenes descriptas plantean preguntas concretas; corresponde determinar su alcance, reconstruir el procedimiento y establecer las responsabilidades que pudieran existir.