Un parque jurásico en el Centro de Convenciones de La Punta

En respuesta a la pregunta que hace años Susana Giménez hizo en 1993 en su programa de televisión, la muestra de dinosaurios que se instaló a principios de mes en el Centro de Convenciones de La Punta se llama “Viven”. Está abierta todos los días -excepto los lunes- de 14 a 20 y los sábados y domingos con apertura a las 10 de la mañana. Este lunes 21 de septiembre ante el feriado escolar estará disponible con entradas a 3x2.





La experiencia consiste en un recorrido de aproximadamente una hora en la que grandes y chicos no pueden dejar de sorprenderse ante la inmensidad de algunos dinosaurios. En total hay más de 50 animatrónicos de una verosimilitud sorprendente que conducen por un viaje en el tiempo muy atractivo.

“Hace mucho tiempo que nos propusimos traer esta muestra y ahora es una realidad”, dijo Diego Sosa, el productor responsable de la puesta que requirió de una semana de armado y toneladas de equipos trasladados. El empresario destacó la mano de obra puntana que trabajó en el montaje.

No solo armadores que estuvieron en el montaje pasaron por “Viven”. Las guías que encabezan la expedición también son de San Luis y fueron capacitadas especialmente para ponerse al mando.

Luego de una primera charla de bienvenida en una suerte de microcine donde se anticipa en una pantalla parte de lo que se verá, la muestra comienza con la era del hielo y algunos de los ejemplares que se ven en la película animada. El paso siguiente se basa en las profundidades del océano por medio de un pasillo repleto de medusas.

Tras esas dos primeras estaciones, se abre un mundo jurásico con animales que en algunos casos se mueven, en todos dan alaridos que imponen más realismo y diversifican su tamaño y su manera de sorprender al espectador.

Ejemplares de Chubut, de San Juan, de la Patagonia y del resto del continente esperan que el público saque fotos, filme y registre en imágenes un viaje que no tiene comparación.