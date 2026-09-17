La Roma Fest edición Primavera: todos los hits en una noche para bailar

La primavera se recibe con música, color y una fiesta que promete hacer bailar a todos. El próximo 19 de septiembre a las 23 hs, llega a Roma Multiespacio una nueva edición de La Roma Fest, esta vez con una propuesta especial para celebrar la llegada de la primavera.

La consigna es simple: arrancar la primavera como corresponde, con los hits que nos hicieron bailar toda la vida y una pista encendida durante toda la noche.

La propuesta musical recorrerá todos los tiempos y diferentes géneros musicales, combinando grandes clásicos que permanecen en la memoria con hits actuales. Una selección pensada para que, sin importar la edad o el estilo musical preferido, siempre aparezca esa canción que todos conocen, cantan y bailan.

Desde los grandes éxitos del pasado hasta las canciones que hoy suenan en todas partes, La Roma Fest promete una noche para cantar, bailar y vibrar de principio a fin.

La música estará a cargo de DJ Lucas Sosa, DJ Frejo y DJ Tony Montes, quienes serán los encargados de llevar adelante una pista cargada de hits y energía durante toda la noche.

Pero la fiesta no será solamente música. La edición Primavera de La Roma Fest contará con una ambientación temática, cotillón primaveral y diferentes propuestas para disfrutar y compartir durante la noche.

Entre las experiencias que tendrá la fiesta se encuentran un Glitter Bar, tatuajes temporales y un especial panel selfie de Primavera, realizado por Flor Bella – Florería & Flower Bar, pensado para que los asistentes puedan llevarse sus mejores fotos de una noche llena de color.

Además, habrá una promoción especial para disfrutar durante las primeras horas: 2x1 en tragos hasta las 2 de la mañana.

La cita será el sábado 19 de septiembre desde las 23:00, en Roma Multiespacio, ubicado en Gervasio Escudero y Ruta 3.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline, con un valor de $8.000 la entrada general y una promoción especial de 2x1 por tiempo limitado.

Todos los hits. Todos los géneros. Todas las épocas. Una sola noche.

La Roma Fest edición Primavera invita a recibir la nueva estación con una fiesta para cantar, bailar y vibrar toda la noche.

19 de septiembre | 23 hs

Roma Multiespacio – Gervasio Escudero y Ruta 3

https://www.passline.com/eventos/roma-fest-primavera