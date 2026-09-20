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“Opereta de medios poggistas”

Desmentida del bloque de diputados justicialistas

Salieron en defensa de Sergio Carlos Dacuña y Walter Aguilar por su ausencia en la sesión donde trataron el desafuero de Joaquín Beltrán. “Cumplían en Buenos Aires una actividad oficial”, remarcaron.

Por redacción
| Hace 2 horas

La bancada justicialista de la Cámara de Diputados de San Luis emitió un comunicado desvirtuando una serie de publicaciones del aparato mediático del gobierno provincial en contra de los diputados Walter Lino Aguilar y Sergio Carlos Dacuña.

 

 

Ambos legisladores no participaron de la sesión en la que se trató el desafuero del diputado Joaquín Beltrán por la causa Molino Fénix, lo que derivó en una batería de artículos que el bloque consideró como parte de “una opereta mediática”.

 

 

Precisaron que Aguilar y Dacuña “cumplían con una agenda oficial en Buenos Aires” y respaldan la desmentida con la divulgación de una fotografía de ambos en el evento al que asistieron.

 

 

Dice textualmente el parte de prensa:

 

 

 

“Frente a la versión difundida por medios oficialistas, que buscan instalar de manera maliciosa una supuesta ausencia intencional de los diputados Walter Aguilar y Carlos Dacuña, desde el bloque justicialista se aclaró rotundamente que ambos legisladores se encontraban en Buenos Aires cumpliendo con una actividad oficial y programada con anticipación.

 

En dicho encuentro participaron diputados de toda la Argentina que integran La DeFe (Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), representando formalmente a la Legislatura de San Luis. Desde el espacio explicaron que los legisladores informaron sobre su viaje con la debida anticipación y remarcaron que se está queriendo instalar una narrativa falsa sobre lo sucedido, cuando en realidad lo que ocurrió es que el oficialismo no consiguió los votos requeridos para el desafuero de un diputado”.

 

 

 

 

 

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