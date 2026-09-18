Descargo viral: "Merlo creció muchísimo, pero crecer no significa evolucionar"

La discusión explotó en redes después de una publicación que analizó cientos de comentarios sobre la Villa de Merlo. El disparador fue simple: preguntar qué le pasa a uno de los destinos más elegidos del país. El documento fue viralizado por el influencer Mauricio Trento.

La conclusión, según el relevamiento, fue casi unánime. La gran mayoría de las personas que participaron, entre turistas, comerciantes y vecinos de la villa, se quejaba de lo mismo.

Los tres ejes que más se repitieron fueron calles destruidas, precios que califican como absurdos y un turismo que sienten monopolizado. A eso se suma una percepción generalizada de falta de limpieza, inseguridad y precios que no se condicen con la calidad ofrecida.

"Muchos sienten que Merlo dejó de evolucionar hace años. No lo digo yo. Lo dicen los turistas, lo dicen los comerciantes y lo dice la propia gente que vive en Merlo", es una de las frases que resumió el sentimiento general de los comentarios.

Entre los cientos de mensajes analizados aparecen testimonios como: "Totalmente real lo que decís, calles destruidas, falta de limpieza, inseguridad", "siempre con el verso de los precios cuidados y te matan con los precios", "cuando conocí Merlo me pareció una locura los precios, hoy es igual de caro que la costa y prefiero hacer turismo más seguro", y "hace 27 años que vivo en la costa de Merlo, cada vez más abandonado".

El análisis que surgió a partir de esos comentarios plantea una diferencia clave entre crecimiento y evolución. Merlo creció muchísimo en los últimos años en oferta, en alojamientos, en propuestas. Pero para muchos, ese crecimiento no vino acompañado de una mejora en la infraestructura básica y en la calidad de la experiencia. "La gente siente que Merlo se quedó en el tiempo. Que todo está más caro de lo que vale, que la ciudad se llenó de oferta pero perdió calidad", se explica en el relevamiento.

Lejos de ser un ataque al destino, el planteo es desde el dolor de ver el potencial perdido. Merlo sigue siendo reconocido como uno de los lugares más lindos del país, y justamente por eso duele ver todo lo que podría ser y todavía no es. "Es una ciudad que está destinada a ser mucho más", cierra el análisis, dejando abierta la pregunta que hoy recorre los grupos de vecinos y turistas: ¿qué le falta a Merlo para volver a enamorar como antes?