Atacaron la capilla de la Virgen de Schoenstatt en Villa Mercedes

Por primera vez en su historia, el lugar donde se encuentran la Cruz de la Unidad y el Vía Crucis de la capilla de la Virgen de Schoenstatt en Villa Merceds fue atacado por ladrones que se robaron la reja perimetral. Las imágenes del Vía Crucis, todas bendecidas, aparecieron intervenidas con pintura y escrituras ajenas a la fe católica, con mensajes de intolerancia religiosa.

La denuncia policial se realizó el viernes a la mañana y se aguarda ahora el análisis de dos cámaras de seguridad ubicadas en cercanías para identificar a los responsables.

La palabra de la comunidad fue elocuente. "Con mucho sacrificio hemos hecho nosotros todo lo que es ese predio con el Vía Crucis y la Cruz de la Unidad, que es el símbolo del movimiento, que es la Virgen que está recibiendo a Jesús cuando lo bajan de la cruz. Ese es el motivo más doloroso. Cada una de las misioneras aportó su granito de arena para poderlo hacer", expresó María Elena de Gerasi, coordinadora de las Misioneras de la Virgen de Schoenstatt, junto a Gladys Gómez y Silvia Funes.

Para la comunidad el daño es mucho más que material, por la profanación de un sitio construido con años de esfuerzo. Como acto de desagravio, el viernes a las 18:00 horas se celebrará la Santa Misa en la Capilla de Cana y el Padre Diego Torres realizará una nueva bendición sobre el lugar vandalizado.