Olguín apuntó contra Trombotto: "Ejerció 27 días y votó la reforma"

Veintisiete días. Ese es el tiempo exacto que Federico Trombotto ejerció efectivamente como senador por el departamento San Martín desde que asumió su banca. Detrás de ese breve período hay un dato que enciende la polémica institucional: dentro de esos días se incluyó la sesión clave donde su voto aportó los seis necesarios para alcanzar los dos tercios y aprobar en el Senado la declaración de necesidad de la reforma constitucional. Consumada la sanción definitiva, Trombotto regresó al Poder Ejecutivo.

La situación llegó este martes al recinto de la mano del senador Hugo Olguín, quien planteó una formal cuestión de privilegio para apuntar contra lo que considera una utilización de la banca incompatible con las reglas constitucionales.

“San Martín estuvo representado en este recinto durante veintisiete días. Y dentro de esos veintisiete días está exactamente el día en que este Cuerpo necesitaba seis votos y sin esa banca tenía cinco”, advirtió el legislador en su exposición.

Pese a los cuestionamientos, el oficialismo hizo valer su mayoría y volvió a aprobar una nueva licencia para Trombotto. De esta manera, continuará en su rol de ministro mientras el escaño para el que fue elegido por la ciudadanía de San Martín sigue sin su representante titular.

El planteo de la oposición también puso el foco en la forma en que se concedió este permiso, ya que no cuenta con una fecha cierta de regreso y se extiende "mientras dure en el cargo". Para Olguín, esta fórmula viola el Reglamento interno, que exige plazos determinados, dejando una banca legislativa condicionada a decisiones del Ejecutivo. En paralelo, recordó que existe un senador suplente elegido por los mismos vecinos que jamás fue convocado.

La contradicción política quedó expuesta en el discurso del opositor, quien marcó la paradoja de que se invoque la necesidad de reformar la Carta Magna apelando a instituciones fuertes, mientras se sostiene una maniobra de dudosa legalidad para conseguir los números en el recinto. "Se invocó la Constitución para reformarla, y se desconoció la Constitución para reunir el voto con el que se la reformó", sentenció.

Durante el debate, el oficialismo cruzó a Olguín trayendo a colación antecedentes de licencias pedidos por funcionarios de gestiones pasadas. Sin embargo, el legislador retrucó el argumento recordando los pasos previos del actual mandatario provincial, Claudio Poggi, quien en 2010 pidió licencia como diputado por Junín para asumir como jefe de gabinete.