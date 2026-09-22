La banda que tardó en aprender a escribir bien su nombre

Definitivamente miembro del team primavera, Gregorio “Goyo” Degano, el cantante de “Bandalos chinos”, está “lleno de energía” para el primer show en la estación de las flores de su grupo, que será en San Luis el viernes 25 de septiembre. Hay otro dato para los amantes de la estadística que demuestra el tiempo que el conjunto acumula sin venir a la provincia: será el primer concierto de Goyo en la provincia con el pelo corto.

“Y eso que me lo corté hace más de dos años, cuando me aburrí un poco del pelo y tuve una crisis de identidad que me hizo pensar si realmente yo era ese rubio de pelo largo o soy un poco más que eso”, contó “Goyo” en una charla con El Diario de la República.

La última actuación de “Bandalos...” en San Luis fue en Comuna, el mismo espacio donde tocarán el viernes, con la producción de Diego Sosa Manager group. Degano recuerda aquel paso por la provincia, una noche de verano en la que luego jugó a la Play y se quedó con sus compañeros un largo rato en el boliche, tragos de por medio, algo que no está seguro de poder hacer en esta ocasión.

“Sin darnos cuenta fuimos desarrollando una suerte de cuidado de nuestra salud, como una disciplina que es parte del oficio. Ya sabemos cuándo necesitamos ir a dormir, cuando nos podemos tomar un vinito. No nos gusta llegar con poca nafta a ningún lado”, contó el músico, que adjudica esa situación a los 35 años de edad promedio que tiene el grupo.

La gira que trae al grupo a la provincia es la presentación de “Vándalos”, el disco en el que por fin se decidieron a escribir la palabra con v corta. Degano dijo que el grupo “redescubrió una nueva identidad” y que el equilibrio es una de sus búsquedas.

Otra de sus indagaciones es un poco más brusca y metafórica: matar a la banda. “Antes de arrancar con las canciones y con la grabación del disco nos preguntamos qué pasaría si empezáramos de nuevo ¿Con qué nos encontraríamos?”, recordó el cantante, quien dijo que “la idea de la madurez” empezó a llegar casi por decantación.

Una de las enseñanzas que pudo obtener la banda en ese tiempo –bromea el cantante- es aprender a escribir el nombre del grupo. Aunque puesto a hablar en serio, la intención central del grupo fue rebelarse “contra esa cosa voraz de la industria que indica que hay que sacar un disco todos los años”.

Por eso, “Bandalos...” tardó casi cuatro años en sacar al sucesor de “El big blue”, posiblemente su disco más exitoso. “Nos tomamos un tiempo –explicó Degano- porque sabíamos que queríamos cambiar pero no queríamos cambiar por cambiar, eso hubiera quedado raro, como una ropa que te queda grande”.

La edición de “Vándalos” buscó “un sonido diferente, una nueva tesitura” que se refleja en once canciones que ya no tienen el baile como foco aunque los temas siempre tienen el ritmo que el público quiere escuchar. Los puntanos lo podrán comprobar el viernes.