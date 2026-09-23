"Primero está el trabajo artesanal, después viene el resto"

El nombre del dúo que el jueves llegará a San Luis para un show lleno de energía está relacionado con los kilómetros que llevan recorridos. La gira nacional de “Camionero” entra a su etapa final en la provincia con un itinerario raro: desde Buenos Aires irán en avión hasta Mendoza, ahí nomás subirán a un auto hasta San Luis y luego regresarán a la provincia vecina, donde tienen que dar un recital el viernes.

Y todavía, dijo Joan Manuel Pardo, guitarrista y cantante de la banda, quedan algunas fechas por anunciar, otras ya confirmadas en noviembre y alguna sorpresa para diciembre, antes de empezar el año en el Cosquín rock, “un festival al que nunca fuimos, ni siquiera como público”.

“A nivel mental, tenemos la energía muy arriba, no estamos cansados de viajar. Nuestra manera de construir es tocar, tocar y tocar, siempre nos hicimos muy de a poco y ahora estamos viendo los resultados”, sostuvo el músico.

“Camionero” lanzó en mayo “Pruebas de contacto”, su tercer disco, compuesto por diez canciones que mantienen el sonido de un grupo infrecuente, raro, que hace rock clásico con guitarra y batería. El show del jueves en Comuna, con el regreso de “Dicardo Rarín” como previa, tendrá todos los temas del álbum nuevo más algunas visitas a los anteriores.

Joan recordó que desde el 2023 el dúo viene todos los años a San Luis con la consigna que manejan desde sus inicios, hacerse conocer muy de a poco, sin negociar absolutamente ningún elemento de su identidad. “No sabemos si eso conforma un método o no, pero tenemos claro que primero está el trabajo artesanal, y después el aparato”, sostiene Pardo.

Con esa consigna, “Camionero” formó un grupo de seguidores muy fiel que en San Luis “ya es prácticamente de nicho”, según dijo el guitarrista, quien comparte la experiencia en el escenario con el baterista Santiago Luis. Puesto a encontrar diferencias entre el público de Buenos Aires, Pardo confiesa que por la cercanía, “los códigos con la gente de acá están más armados, ya es como un ritual. Por ejemplo, saben que tienen que ir a los recitales con un alimento no perecedero”.

Ese tipo de acciones “que nos acercan al rock de antes” empujan al dúo a pensar que “estamos construyendo algo, que no sabemos muy bien qué es”.

