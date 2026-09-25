La "reacción tardía" de Poggi ante la presión legislativa por los CAPS

Para la foto. El único momento en que Poggi se muestra preocupado por la Salud, es cuando hay un fotógrafo cerca. Foto: ANSL.

La reciente inauguración de la renovación integral del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) en la localidad de Talita, encabezada por el gobernador Claudio Poggi, expone una vez más la lógica de una administración que parece reaccionar únicamente ante la presión política y la urgencia.

Esta respuesta oficial llega tarde y de manera parcial. Meses de gestiones, pedidos de informes y advertencias formales impulsadas por el diputado provincial del PJ, Walter Pollo, fueron necesarios para que el Gobierno provincial tomara cartas en el asunto.

Los reclamos no surgieron de la nada: el legislador viene marcando con firmeza la crítica situación sanitaria del departamento Junín, visibilizando CAPS cerrados, establecimientos funcionando a media máquina, severas deficiencias edilicias y una alarmante falta de profesionales que deja a numerosas comunidades sin la cobertura médica indispensable.

Que se hayan destinado fondos para recuperar el edificio de Talita es, sin dudas, un alivio para sus vecinos y una muestra de que la persistencia en los reclamos da frutos. Sin embargo, resulta indignante constatar que la gestión provincial solo se active cuando los problemas alcanzan puntos críticos, dejando al descubierto una impericia absoluta en la planificación sanitaria.

El caso de Talita es apenas una muestra aislada frente a una crisis estructural mucho más amplia. Pueblos enteros como Villa del Carmen continúan sufriendo la falta de presencia médica permanente, donde la atención cotidiana se sostiene a pulmón gracias a la abnegada labor histórica de enfermeros locales.

Remozar paredes no es suficiente si no se garantiza lo esencial: médicos, enfermeros, equipamiento adecuado, horarios de atención dignos y una estrategia sanitaria integral para todo el departamento Junín. La exigencia ciudadana y legislativa continuará firme para que las respuestas del Estado dejen de ser parches tardíos.