Sin ideas, el Gobierno “refrita” un proyecto de la oposición: lo presenta como un logro

Teatro. Luego de sumergir en la pobreza a las familias puntanas, Poggi "tomó prestada" una idea para frenar el desendeudamiento. En la imagen, el gobernador finge analizar el documento respectivo, tras indicaciones del equipo de fotografía. Foto: ANSL.

La falta de iniciativas genuinas en el oficialismo llegó a un punto límite que desnuda tanto la escasez de ideas como una profunda desesperación frente al complejo escenario socioeconómico. En una maniobra de claro oportunismo político, el Ejecutivo provincial tomó un proyecto presentado originalmente por la oposición, lo adaptó a su conveniencia y lo relanzó como un supuesto plan propio.

Para entender la jugada hay que remontarse al momento en el que el diputado justicialista Walter Pollo, junto a todo el bloque, presentó formalmente en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Segunda Oportunidad Financiera, una herramienta orientada al desendeudamiento y alivio económico de las familias atrapadas en la mora. Aquella propuesta había sido derivada a la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía para su debate parlamentario habitual.

Sin embargo, ante la crisis y la asfixia financiera que ahoga a los vecinos, el gobernador Claudio Poggi decidió “apropiarse” de la idea. El propio oficialismo se encargó de difundirlo oficialmente en sus canales de comunicación bajo el título "Desendeudamiento familiar: avanza proyecto de ley", promocionando un esquema para reorganizar deudas con estímulos e incentivos fiscales a las entidades acreedoras.

Más allá del maquillaje comunicacional, la jugada política deja expuestas al menos dos graves falencias internas. Por un lado, evidencia la inoperancia de sus propios "ejércitos legislativos": al usurpar el trabajo que debe darse en el ámbito de las comisiones, el propio mandatario deja en evidencia y hace quedar mal a sus legisladores, anulando la labor parlamentaria que supuestamente deberían encabezar.

Por el otro, confirma el reconocimiento tácito de un presente de endeudamiento brutal que el propio modelo oficialista generó.

Lejos de convalidar el relato oficial, los ciudadanos salieron rápidamente a repudiar la maniobra en las redes sociales, dejando en evidencia el cinismo de la medida. "Tarde, todo tarde", apuntó un usuario identificado como Nicolás; mientras que Ricardo fue directo al grano: "Si en el inicio de la gestión no hubiera desdoblado salarios y hubiera generado aumentos como corresponde, la gente no estaría endeudada".

En la misma línea, Mario sentenció que lo verdaderamente necesario es un aumento que equipare la pérdida de ingresos, Juan resumió la raíz del problema advirtiendo que "no hay trabajo" y Astrid sentenció que la medida no representa ninguna ayuda real.

Copiar proyectos opositores no tapa la realidad económica ni disimula la apatía de una gestión que, acorralada por su propia falta de rumbo, termina tercerizando sus iniciativas en las ideas de aquellos a quienes intenta ningunear.