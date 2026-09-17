Ruta 1: exigen respuestas por los plazos de la obra y crece el repudio por su costo

El inicio de los trabajos en la Ruta Provincial N° 1 generó una inmediata reacción de los vecinos de Villa de Merlo, quienes se encuentran en alerta por el impacto que la intervención tendrá en el tránsito de uno de los accesos principales a la ciudad.

Las inquietudes sobre el cronograma, los desvíos previstos y la falta de previsión oficial desembocaron en un pedido formal de explicaciones al Gobierno provincial, exigiendo que las autoridades se presenten en la localidad para dar detalles de la obra.

En medio de este reclamo vecinal, el concejal Daniel Orué formalizó la solicitud de una reunión urgente con los responsables del proyecto. El edil advirtió que una intervención de esta magnitud no puede decidirse a espaldas de quienes viven, transitan y trabajan cotidianamente en la zona, especialmente a las puertas de la temporada turística, donde las restricciones podrían colapsar el movimiento comercial y de servicios.

"Una obra de esta magnitud no puede decidirse entre cuatro paredes en San Luis sin escuchar a quienes viven y trabajan en Merlo", remarcó Orué, exigiendo garantías sobre la conectividad urbana, las colectoras y las nuevas rotondas.

Gracia, indignación

Sin embargo, el enojo social y político no se limita a la logística diaria, sino que reaviva una polémica que lleva meses instalada en la región: la indignación por el monto desproporcionado de la obra.

Mientras el Ejecutivo provincial anunció una inversión en el orden de los 7.800 millones de pesos, la comunidad y distintos sectores políticos no tardaron en contrastarlo con la promesa original que el propio oficialismo frenó en 2023.

Aquel proyecto madre preveía una autovía integral de casi 19 kilómetros que conectaría todo el Corredor de los Comechingones por 28.000 millones de pesos. Hoy, la realidad muestra una versión sumamente reducida de apenas 2.000 metros que solo abarca el tramo inicial hasta el ingreso al hotel Howard Johnson, dejando en el olvido al resto de las localidades vecinas.

Para los vecinos y referentes locales, gastar semejante millonada en un tramo tan acotado, mientras se archivó la megaobra que beneficiaba a todo el corredor turístico, se percibe como una auténtica tomada de pelo.

Ahora, con las máquinas a punto de arrancar y sin un panorama claro sobre los plazos de ejecución de 9 meses, la prioridad de la comunidad es exigir previsibilidad para evitar que el principal acceso a la ciudad se convierta en un dolor de cabeza en plena temporada estival.