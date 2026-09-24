Condenado en Chile, recibido por Poggi: el escándalo traspasó las fronteras

“A simple vista parece la escena de cuando las buenas noticias llegan, cuando hay inversión donde falta y además se genera trabajo. ¿Quién no se pondría contento? Pero quien se las trae no es un desconocido en Chile”. De esta manera, el noticiero 24 Horas de la televisión pública chilena abría su informe para poner sobre la mesa un escándalo que dejó de ser un problema exclusivo de San Luis y escaló a la pantalla internacional.

El foco del revuelo mediático puesto al otro lado de la cordillera es Hugo Larrosa, el empresario que en 2020 fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Penal de Colina a siete años de prisión efectiva por delitos reiterados de abuso sexual contra un empleado dentro de la firma Don Hugo.

Aquel fallo, ratificado posteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago, estuvo precedido por investigaciones periodísticas que expusieron golpes, humillaciones y graves vejámenes laborales.

Sin embargo, el pasado 24 de agosto, el oscuro prontuario judicial quedó en segundo plano cuando Larrosa reapareció públicamente como fundador de AgroNasch. En esa oportunidad, recibió en la planta aceitera al gobernador Claudio Poggi, a la intendenta de Naschel, Valeria Kuhn, y a una comitiva de funcionarios provinciales.

La propia Agencia de Noticias San Luis se encargó de difundir con beneplácito la recorrida productiva y una inversión inicial estimada en dos millones de dólares, ignorando por completo los antecedentes del anfitrión.

La foto institucional, convertida en un boomerang político, terminó ilustrando semanas después los informes de la televisión chilena, los cuales recordaron además que el empresario todavía tendría pendiente el pago de una indemnización millonaria a la víctima, ratificada por la Corte Suprema de ese país.

Ante la viralización del informe y el revuelo transandino, el canal interpeló directamente al Ejecutivo provincial. La respuesta oficial dejó expuesta una secuencia por demás frágil: desde la administración de Poggi aseguraron que recién tomaron conocimiento de quién era Larrosa tiempo después de haberse fotografiado junto a él.

Así, el raid mediático internacional puso al desnudo las fallas en los controles previos de las visitas oficiales y transformó un supuesto hito productivo en un papelón de escala continental.