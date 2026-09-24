Alberto Rodríguez Saá se reúne con la militancia: expectativas en el escenario político

Hay personas que, por naturaleza, tienen la capacidad de liderazgo. Un liderazgo genuino al que se le responde no por miedo, no por conveniencias, sino por la integridad de su paso al andar. Así esperan los militantes el encuentro con el presidente del PJ puntano y exgobernador, Alberto Rodríguez Saá, en Compromiso Federal.

La cuestión genera muchas expectativas en una sociedad golpeada por la indiferencia y la soberbia. Lejos de ese camino, en una mirada altruista, hay quienes proyectan un San Luis digno, el San Luis que todos merecen, pujante, con mirada al progreso y un ferviente apoyo en algo tan importante para el desarrollo de la persona: la puntanidad. Una mirada bien nuestra, que comprende lo que le pasa al puntano, sus necesidades, sus realidades, sus vivencias.

"Una más y no jodemos más", lema del encuentro. Foto: gentileza.

Rodríguez Saá es un líder, un dirigente, un estadista, que sabe muy bien que esos valores, acompañados por la humildad y el abrazo a todos, son elementales para transformar San Luis, y desde ahí, proyectar una economía caliente, de consumo, que empiece a reactivar el terrible presente de crisis. Escucharlo es clave para quienes ven la política como una herramienta para mejorar la calidad de vida a la gente y no como un medio de autosalvación.

El reencuentro con la militancia

Bajo el lema "Una más y no jodemos más", la cita está programada para este viernes 25 de septiembre a las 17:30 horas en la sede de Pringles 1417, con invitación abierta de Compromiso Federal.

La convocatoria funciona como la antesala de otra fecha que despierta gran expectativa dentro del peronismo puntano: la movilización prevista para el próximo 17 de octubre en Villa Mercedes por el Día de la Lealtad.

La convocatoria de Compromiso Federal. Foto: gentileza.

Desde el espacio político indicaron: "Volvemos para transformar San Luis. Apostamos al regreso del Dr. Alberto Rodríguez Saá en el 2027. Porque conocemos los resultados de una gestión con justicia social, orden económico y verdadero federalismo".

Este movimiento se alinea con las declaraciones que el exgobernador pronunció el pasado 15 de agosto, cuando afirmó que "nos vamos a dar el gusto de volver".

En aquella oportunidad, sin hablar de candidaturas, Rodríguez Saá hizo un fuerte hincapié en la necesidad de superar los sectarismos y transformar al Partido Justicialista en un espacio inclusivo, de puertas abiertas para todas las agrupaciones y sectores sociales.