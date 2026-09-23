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Susto en la ruta

Luis Soloa: “Estoy bien, que la gente se quede tranquila”

El cantante protagonizó un vuelco con su vehículo en la Autopista 25 de Mayo, en la zona del paraje Los Molles. Pese a los golpes que sufrió, está fuera de peligro.

Por redacción
| Hace 2 horas

La emergencia ocurrió este miércoles a últimas horas de la tarde. “El Tío Luis” conducía una furgoneta Peugeot Partner. “Son cosas que pasan, tengo un golpecito en la cabeza, pero estoy bien. Le digo a la gente que se quede tranquila”, señaló en diálogo con el periodista Gustavo González de FM Cadena Popular.

 

A los fines preventivos, para descartar algún tipo de lesión interna, el artista fue trasladado a un centro asistencial donde le realizarán placas y otros estudios. 

 

 

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