Luis Soloa: “Estoy bien, que la gente se quede tranquila”

La emergencia ocurrió este miércoles a últimas horas de la tarde. “El Tío Luis” conducía una furgoneta Peugeot Partner. “Son cosas que pasan, tengo un golpecito en la cabeza, pero estoy bien. Le digo a la gente que se quede tranquila”, señaló en diálogo con el periodista Gustavo González de FM Cadena Popular.

A los fines preventivos, para descartar algún tipo de lesión interna, el artista fue trasladado a un centro asistencial donde le realizarán placas y otros estudios.