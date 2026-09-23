Hicieron un boquete en una ventana de Villa de la Quebrada y robaron varias cosas

La tranquilidad que caracterizaba a la región del Departamento Belgrano es un valor que se ha perdido y en eso dolorosamente ya no hay discusión. Este fin de semana se produjo un nuevo hecho delictivo, casi como una burla a las medidas de seguridad que las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Intendencia Municipal prometieron implementar.



Como una tomada de pelo o una provocación a las autoridades, este nuevo robo fue cometido en una vivienda situada en la Avenida 25 de mayo, a la altura del Kilómetro 33, a poca distancia donde semanas atrás fueron desvalijadas otras dos propiedades.



Evidentemente duchos y conocedores de la fragilidad de la operatividad policial, al igual que en la mayoría de los casos, los ladrones entraron a robar en horas de la noche (se estima que entre el viernes y el sábado a la madrugada) y con todo a su favor en un sector de la ruta que está a oscuras, se apoderaron de aparatos electrónicos, de dos cortadoras de pasto a explosión, una escalera, una garrafa y variadas pertenencias.



Efectivos de la comisaria lugareña y de la división Científica inspeccionaron la vivienda en busca de alguna pista que pueda conducir a dar con los delincuentes.



Semanas atrás, vecinos se movilizaron ante una secuencia de robos que han castigado a familias tanto de la zona urbana y rural de la “tierra santa”. Se reunieron con autoridades de la Municipalidad y de la Policía y en ese encuentro se conoció, en boca de la intendenta Rosa Calderón que “hay cámaras ocultas” para vigilar al pueblo.



Ante este nuevo hecho de inseguridad, afloró el pedido de que se analice la reubicación de las cámaras ocultas, que las instalen en puntos estratégicos, como por ejemplo las vías de ingreso y salida que no son muchos. Esto ayudará a analizar el movimiento de automóviles, camionetas y motociclistas en las franjas horarias donde ocurren los robos.