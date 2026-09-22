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Confirman que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

Lo resolvieron las autoridades nacionales tras una reunión en la que estuvieron presentes referentes del Gobierno y la Iglesia.

Por redacción
| Hace 2 horas
Instantes de la reunión que se mantuvo de cara a los preparativos por la visita del Papa. Foto: NA/Juan Foglia.

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

 

 

La decisión se tomó hoy en una reunión que encabezó la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en el Ministerio de Seguridad. Estuvieron presentes: la líder de esa cartera, Alejandra Monteoliva, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las diferentes jurisdicciones involucradas en la visita.

 

 

"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó Monteoliva.

 

 

Tras la reunión, Karina Milei dialogó con la prensa y destacó que la visita del Sumo Pontífice "es lo más importante". Acto seguido dejó en claro que "el Papa es para todos los argentinos" y resaltó que se juntaron "todas las fuerzas" políticas para la organización de la visita.

 

 

Las declaraciones de la hermana del presidente ocurren el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina, evento en el que la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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