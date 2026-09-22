La Iglesia pidió “evitar poner a León XIV en uno u otro lado de la grieta"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio este martes una rueda de prensa sobre la visita que hará Papa León XIV a nuestro país a principios de noviembre y pidió “evitar" poner al Sumo Pontífice "en uno u otro lado de la grieta", mientras que admitió "hay temas en los que no hay coincidencias" con el Gobierno.

Participaron de la conferencia: el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo; el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; monseñor Jorge Eduardo Scheinig; y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

García Cuerva habló sobre los encuentros con el Gobierno Nacional para la organización del arribo de León XIV e indicó: "No tenemos reuniones con el presidente (Javier Milei), pero sí tendremos encuentros con Karina Milei y con los ministros de Seguridad nacional y de Provincia" y adelantó: "Se dará un encuentro interrelogioso el lunes próximo por la tarde".

En esa línea destacó que "el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está trabajando muy bien con el de Seguridad Nacional".

Si bien consideró que la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a nuestro país, "es una muy buena intención para acercar puntos de acuerdo entre Milei y el Papa, también hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias".

En ese punto, "creo que Quirno (el canciller) quiere acentuar lo que nos une, pero también hay cosas en las que tenemos diferencias", luego de que el funcionario de Javier Milei dijera que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”.

En otra parte de su discurso, se refirió a la transmisión oficial y confirmó que estará a cargo del Gobierno nacional.

Luego Monseñor Raúl Pizarro, precisó que "Pablo Quirno (canciller), Agustín Ezequiel Caulo (secretario de Culto) y María Inés Brogin Alba (subscretaria de Culto) son las tres primeras personas del Gobierno nacional con los que nos empezamos a reunir de manera más silenciosa pensando y soñando lo que hoy ya es una realidad".

"Pero esos tres no son los únicos. También la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, (la secretaria de Presidencia), Karina Milei y autoridades provinciales", sumó.

Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, puso el foco en el tema de la discapacidad, ya que, el Sumo Pontífice, como informó NA, visitará el Cottolengo Don Orione el lunes 9 de octubre.

"El tema de la discapacidad es un tema de agenda por tratarse de una situación delicada y por las familias afligidas debido a la vulnerabilidad que atraviesan" sus seres queridos, sostuvo.

Aclaró que "lejos de ponernos en una situación ideológica, nos acerca a una acción misionera. La vista a Don Orione es un momento de profunda contemplación de realidad humana. No nos gustaría quedarnos en una postura política, porque sobre eso nos pronunciamos siempre, sino en nuestro accionar religioso".

Aquí García Cuerva volvió a tomar la palabra e hizo hincapié en la "necesidad de reconstruir los vínculos y colocar en el centro a los vulnerables".

"Tenemos que reconstruir nuestra patria. Como sociedad argentina tenemos que evitar poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error. Podemos tratar de evitar eso. Creo que estamos bien encaminados", añadió.

Y remarcó: "Nos estamos sentando en una misma mesa el Gobierno Nacional y la Iglesia, debemos dejarnos interpelar por el discurso del Papa".

Agencia Noticias Argentinas.